Больные зубы - причина гайморита

Привычное дело лечить воспаление гайморовых пазух после запущенного простудного заболевания. А если, вы лечите-лечите, но ничего не помогает? Есть повод задуматься об иных причинах этого заболеванияПо данным исследований, невылеченный вовремя зуб может стать причиной гайморита.Все дело в том, что пораженный кариесом и не запломбированный зуб является потенциальным источником инфекции. В ситуации с ослабленным иммунитетом, например, зимой, он может спровоцировать воспалительные процессы в близлежащих органах. В обычной ситуации организм человека может самостоятельно препятствовать распространению инфекции, выставляя иммунные барьеры. Однако переохлаждение, стресс и другие факторы часто приводят к тому, что тело человека не выдерживает таких инфекционных атак, поэтому не пролеченный вовремя зуб часто становится причиной гайморита, синусита и прочих лор-патологий, поэтому медики рекомендуют регулярно посещать стоматолога и лечить зубы.Напомним, такое возможно уже в скором будущем. Китайские ученые создали уникальный препарат, который восстанавливает эмаль зубов с помощью искусственного слоя. Этот слой по своему составу очень похож на натуральную эмаль. Благодаря этому препарату зубы можно лечить, не используя пломбы, что очень обрадует людей, которые боятся заходить в стоматологический кабинет. Для подтверждения эффективности изобретения, ученые пригласили группу для тестирования.Эмаль нанесли препарат на поврежденную эмаль зуба человека. И этот препарат успешно сросся с остатками естественной эмали. Ученые надеются, что созданный ими в лаборатории препарат заменит пломбирование и будет широко использоваться для восстановления зубной эмали стоматологами. По словам разработчиков, эта методика будет использоваться во всем мире уже через 1,5-2 года