Названы напитки, которые могут повлиять на продолжительность жизни

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Чрезмерное употребление некоторых привычных напитков может вызвать серьезные проблемы со здоровьем — пишет портал Med-heal.ru. Эксперты назвали напитки, которыми не следует слишком сильно увлекаться, чтобы не сокращать продолжительность своей жизни.Например, не следует пить больше четырех чашек кофе в сутки. Людям, которые пьют кофе много раз в день, необходимо пересмотреть свое отношение к этому напитку, чтобы сохранить здоровье. Исследования показывают, что у зависимых от кофе людей заметно более высокие риски преждевременной смерти.Гораздо более опасным, чем кофе, является спиртное. Если употреблять его систематически, то продолжительность жизни сокращается самым выраженным образом — говорят ученые.Другие опасные для здоровья и жизни напитки — сладкая газировка и соки с сахаром. Слишком большое количество сахара в напитках может провоцировать целый ряд опасных хронических заболеваний, которые могут сильно сократить и подпортить жизнь.Опасность может представлять даже молоко, если пить его слишком много — например, больше трех стаканов в день. Неумеренное употребление молока ухудшает состояние костей и провоцирует онкологические заболевания у женщин. Мужчинам не стоит увлекаться протеиновыми коктейлями, которые могут быть опасными из-за добавок BCAA.