Чем отличается коронавирусный кашель от кашля курильщика?
По его словам, главным отличием является то, что кашель курильщика имеет привязку ко времени и обычно проявляется утром после пробуждения. Откашлявшись, курильщик избавляется от симптома на весь оставшийся день. В случае с коронавирусом это не работает и симптом проявляется независимо от времени суток.
Напомним, одним из главных симптомов COVID-19 считается сильный сухой кашель, однако только по этому признаку нельзя диагностировать заболевание.
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