Чем отличается коронавирусный кашель от кашля курильщика?

Кашель курильщика часто путают с кашлем, который проявляется у курильщиков, однако к этих симптомов есть серьёзные различия. Об этом пульмонолог Александр Карабиненко рассказал радиостанции Sputnik.По его словам, главным отличием является то, что кашель курильщика имеет привязку ко времени и обычно проявляется утром после пробуждения. Откашлявшись, курильщик избавляется от симптома на весь оставшийся день. В случае с коронавирусом это не работает и симптом проявляется независимо от времени суток.Напомним, одним из главных симптомов COVID-19 считается сильный сухой кашель, однако только по этому признаку нельзя диагностировать заболевание.