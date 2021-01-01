Биологи нащупали у супербактерий слабое место

Один из главных рисков госпитализации - заражение бактериальной инфекцией, стойкой к антибиотикам. Новое исследование Монашского университета показало, как вернуть чувствительность к антибиотикам у Acinetobacter baumannii (вызывает до 20% случаев инфекций в отделениях интенсивной терапии), пишет Mirage News. Стратегия предполагает использование бактериофагов. Это вирусы, опасные только для бактерийБыла выделена большая группа активных против Acinetobacter baumannii бактериофагов. Однако, оказалось, против них патоген тоже смог со временем выработать защиту. Но вместе с тем он терял защиту от антибиотиков. Acinetobacter baumannii производит капсулу, вязкий и липкий внешний слой, который защищает ее и останавливает проникновение антибиотиков.Бактериофаги используют ту же капсулу в качестве порта для входа и заражения бактериальной клетки. Пытаясь ускользнуть от бактериофагов, Acinetobacter baumannii прекращает производство своей капсулы. И в этот момент имеет смысл начинать терапию антибиотиками. Исследование показало восстановление чувствительности минимум к семи различным антибиотикам.