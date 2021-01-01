Биологи нащупали у супербактерий слабое место
Была выделена большая группа активных против Acinetobacter baumannii бактериофагов. Однако, оказалось, против них патоген тоже смог со временем выработать защиту. Но вместе с тем он терял защиту от антибиотиков. Acinetobacter baumannii производит капсулу, вязкий и липкий внешний слой, который защищает ее и останавливает проникновение антибиотиков.
Бактериофаги используют ту же капсулу в качестве порта для входа и заражения бактериальной клетки. Пытаясь ускользнуть от бактериофагов, Acinetobacter baumannii прекращает производство своей капсулы. И в этот момент имеет смысл начинать терапию антибиотиками. Исследование показало восстановление чувствительности минимум к семи различным антибиотикам.
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