Названы тревожные признаки развития диабета

При диабете человек часто испытывает жажду.Врач-эндокринолог Ральф Абрахам перечислили утренние симптомы, которые способны предупреждать о повышенном риске развития диабета. Обычно заболеванию предшествует повышение сахара в крови.При диабете человек чаще обычного испытывает жажду, также более привычным явлением становятся и постоянные позывы к мочеиспусканию. Если после пробуждения регулярно возникает сухость во рту и острое желание посетить уборную, рекомендовано проверить уровень глюкозы в крови. В некоторых случаях желание выпить воды заставляет просыпаться по ночам.При наличии упомянутых симптомов врач рекомендует обратить внимание и на другие распространенные признаки диабета. К таковым относятся беспричинная усталость, сонливость, у человека могут появляться фурункулы и снижаться резкость зрения, также хуже заживают раны. Если несколько пунктов совпадают, не лишним станет пройти обследование у специалиста, чтобы обеспечить своевременное лечение.