Апноэ сна - остановка дыхания во сне
Храп - грозный предвестник апноэ!
Многие храпят во сне, но не придают этому особого значения, считая храп неприятным, но безвредным недостатком. Но это не так. Храп может быть сигналом, что каждую ночь у вас происходят остановки дыхания во сне - апноэ сна.
Что такое апноэ?
Апноэ представляет собой остановку дыхания, которая может происходить по разным причинам. Если такие остановки случаются во сне, говорят об апноэ сна. Прекращение вентиляции легких больше чем на 10 секунд уже считается остановкой дыхания. У тех, кто страдает апноэ во сне, такие остановки могут возникать неоднократно в течение часа.
Виды апноэ
Различают центральное, обструктивное и смешанное апноэ . Причины центрального апноэ заключаются в неправильной работе мозга. Провоцируют появление центрального апноэ:
черепно-мозговые травмы
атрофия некоторых отделов головного мозга
генетическая предрасположенность.
Обструктивное апноэ возникает при нарушении проходимости дыхательных путей. Наиболее частая причина возникновения апноэ во сне – механическое спадание стенок дыхательных путей. Предвестником этого как раз и является храп. В группу риска, кроме "храпунов", попадают также полные люди и курильщики. Апноэ чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Единичные ночные остановки дыхания могут проходить незаметно.
Синдром апноэ
Синдром апноэ имеет следующие симптомы :
дневная сонливость
ощущение дефицита сна
усталость
снижение работоспособности
заторможенность умственных процессов
Серьезные последствия
Вышеперечисленные симптомы сами по себе не слишком приятны и ясно дают понять, что апноэ – не безобидная аномалия, а серьезное нарушение в работе дыхательной системы. Постоянные сонливость, усталость и заторможенность могут спровоцировать развитие депрессивных состояний, нарушение в работе иммунной системы и сдвиг в обмене веществ. Но апноэ сна может приводить и к другим серьезным нарушениям. При частых ночных апноэ резко возрастает риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта, что в свою очередь может стать причиной летального исхода. Поэтому при появлении у вас симптомов, характерных для апноэ сна, нужно обязательно обратиться к врачу-сомнологу.
Лечение обструктивного апноэ сна
Если мы говорим про лечение апноэ, то как правило имеем в виду обструктивное апноэ сна. При легком храпе вы можете попробовать справиться с проблемой самостоятельно, выполнив несколько полезных рекомендаций.
Измените положение тела во время сна
В исследованиях показано, что более половины случаев обструктивного апноэ во сне зависят от положения тела . Лучше всего спать на боку. Сон на спине усиливает храп .
Используйте увлажнители воздуха в спальне
В увлажнители воздуха можно добавлять масла лаванды, мяты перечной или эвкалипта. Эти масла обладают противовоспалительными и успокаивающими свойствами .
Откажитесь от алкоголя и курения
Алкоголь и курение способствуют расслаблению мышц горла, которые контролируют ваше дыхание. Это усиливает храп и апноэ, а также может привести к воспалению дыхательных путей, что дополнительно затрудняет поток воздуха.
Используйте местные средства в форме аэрозолей
Если храп не очень сильный, то могут быть эффективными специальные местные средства в форме аэрозолей. Такие аэрозоли распыляются в полость рта и глотку. Чаще всего это средства на основе целебных эфирных масел и лекарственных трав, смягчающая и увлажняющая мягкое небо и глотку.
Аппликаторы и устройства для фиксации нижней челюсти и языка
От храпа могут помочь наклейки на крылья носа, носовые трубки-расширители, повязки на нижнюю челюсть, каппы, клипсы и другие устройства для стабилизации языка и нижней челюсти. Сложные устройства требуют настройки стоматологом. Перед применением медикаментов или устройств против храпа необходимо проконсультироваться с ЛОРом. Специалист сможет точно установить причину храпа и посоветует эффективный способ его устранения.
Сипап-терапия
В тяжелых случаях эффективным методом лечения апноэ во сне может быть специальная аппаратная терапия - СИПАП-терапия. В настоящее время в Украине доступна данная методика. С помощью специального аппарата, который устанавливается на всю ночь, у спящего человека создается небольшое постоянное положительное давление в дыхательных путях и обеспечивается доступ воздуха. Такой прибор не просто предотвращает очередное апноэ, но и положительно воздействует на мышцы носоглотки, восстанавливая со временем их функцию и упругость .
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