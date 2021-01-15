Мёд полезен не для всех людей

Многим кажется, что мёд универсально полезен для здоровья, но это совсем не так. Опытный врач-диетолог рассказал, кому употребления меда противопоказано.В интервью телеканалу «Звезда» диетолог Михаил Гинзбург предостерег родителей детей в возрасте до трёх лет от включения в рацион малышей мёда. Также этот продукт не следует употреблять жертвам ожирения, имеющим заболевания печени вроде жирового гепатоза, болезни желчного пузыря и лицам с патологическими показателями артериального давления. Мёд можно есть пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями, но важно следить за состоянием здоровья, поскольку этот продукт негативно воздействует на слизистую. Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, то от мёда лучше отказаться.Доктор Гинзбург рассказал о способности мёда ухудшать состояние здоровья пациентов с нарушениями поджелудочной железы, а также при болезнях желчного пузыря. И в этом случае нужно очень внимательно следить за реакцией организма. Ранее другие эксперты говорили об опасности мёда для жертв диабета первого и второго типа - этот продукт содержит много сахара, что грозит скачками глюкозы в крови.А вот британские ученые доказали, что мёд действительно помогает при вирусных и простудных заболеваниях. Так что наши бабушки были правы, когда давали нам мёд при скачках температуры и других симптомах ОРВИ. Также научные наблюдения показали, что мёд положительно воздействует на состояние людей с сильным кашлем.