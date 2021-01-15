Растительные экстракты оказались настоящим спасением от гриппа
Так, внимание исследователей привлекли экстракты Rhodiola rosea (золотой корень), Hedysarum alpinum (копеечник альпийский), Silene graefferi (смолевка Граффера) и Lychnis chalcedonica (лихнис халцедонский). Экстракты успешно проверили на гриппе H1N1 (противодействовали вирусу, одновременно не нанося вред здоровым клеткам).
Их тестировали на клеточных культурах, которые обрабатывались водными экстрактами лекарственных растений, а затем - вирусом. В контрольной группе экстракты не добавляли. Через некоторое время проводилась оценка жизнеспособности клеток и степень цитотоксичности.
Оказалось, экстракты сильно влияли на вирус (показатели превосходили принятые нормы эффективности). Наиболее выраженный противовирусный эффект наблюдался у копеечника альпийского, а наибольшую цитотоксичность на культуру клеток выявили у экстракта лихниса халцедонского.
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