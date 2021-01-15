Медики нашли связь между псориазом и сидячим образом жизни

Еще одна причина вести активный образ жизни.У мужчин с плохой физической подготовкой на 35% выше риск возникновения аутоиммунного псориаза – к такому выводу пришли шведские ученые, проведя масштабное исследование.Исследование основано на данных о более 1,2 миллиона мужчин в возрасте 18 лет, которые были призваны в шведские вооруженные силы в 1968–2005 гг. При зачислении все молодые люди прошли одинаковый фитнес-тест на велотренажере. В зависимости от степени физической подготовки их разделили на три группы: низкий, средний и высокий уровень физической подготовки. Также использовался Национальный регистр пациентов Швеции, где можно было получить диагностические коды случаев заболевания псориазом и псориатическим артритом.Позже выяснилось, что всего чуть более 23 тысяч призывников заболели псориазом или псориатическим артритом. Больше всего заболевших оказалось в группе с низкой физической подготовкой. У них риск развития псориаза был на 35% выше, а риск развития псориатического артрита на 44%, чем в группе с высоким уровнем физической подготовки.«Мы показываем, что существует связь между плохой физической подготовкой и повышенным риском развития псориаза и псориатического артрита. Но не показываем причинно-следственной связи. Поэтому мы не можем утверждать, что эти заболевания можно предотвратить с помощью физических упражнений», – говорит автор исследования Марта Ласковски.Предыдущие исследования показали, что в целом люди с псориазом менее физически здоровы. Однако причины этой разницы до конца не выяснены.Около 300 тысяч шведов страдают псориазом в легкой, средней или тяжелой форме. Это хроническое системное воспалительное заболевание, которое поражает женщин не меньше, чем мужчин. Не совсем ясно, что его вызывает, но известно, что большую роль играет наследственность в сочетании с внешними факторами. Наиболее распространенный тип – бляшечный псориаз, который вызывает покраснение, шелушение и зуд. Больные псориазом часто болеют и другими сопутствующими заболеваниями: псориатическим артритом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и депрессией.