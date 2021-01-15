Сухость, пигментация и другие проблемы с кожей зимой

В зимний период кожу поджидают различные опасности. Дело в смене сезонов, холодах и других факторах, провоцирующих кожные проблемы. Корреспондент MedikForum.ru узнал у дерматолога, какие проблемы с кожей возможны зимой.Сухость и шелушениеЗащитный барьер кожи будет существенно нарушен, если на нее воздействуют ветер и холодный воздух, коих сполна зимой. Кожа становится тусклой, сухой, шелушится. Особенно подвержены таким проблемам кожа вокруг глаз и в зоне декольте.На такой случай зимой следует иметь больше увлажняющих кремов и сывороток. В составе средств должны содержаться жирные кислоты, пептиды, витамины. Для восстановления водного баланса отлично подойдут питательные косметические средства - с гиалуроновой кислотой, витамином С, питательными маслами и экстрактами водорослей.Косметика с ретинолом - мастхэв ухода за кожей зимой. Витамин А позволяет обновляться клеткам, снижать выраженность воспалительных процессов, а также помогает вырабатывать коллеган и эластин. Но помните: вводить его в уход нужно постепенно, чтобы дать коже привыкнуть и обеспечить долговременный эффект.Чрезмерная чувствительность и жирный блескНеизбежен жирный блеск в Т-зоне, несмотря на общую сухость. Восстановить прежний вид позволит увлажняющая косметика с гиалуроновой кислотой, которая проникает в глубокие слои кожи и устраняет гиперчувствительность.Не будет лишней увлажняющая маска раз в неделю. Благодаря этому кожа станет сияющей и более свежей. Эффективнее будут кремообразные маски, а не тканевые, так как последние обеспечивают кратковременный эффект. А вот кремы-маски помогут надолго удержать влагу в коже зимой и сделать ее более гладкой.ПигментацияМногие женщины ждут окончания лета, надеясь на устранение пигментных пятен. Но этого не происходит, так как солнце зимой никуда не уходит, а лишь скрывается за облаками. А люди перестают пользоваться солнцезащитными средствами зимой, а это зря. Так можно предотвратить пигментацию в любое время года и не дать коже преждевременно состариться.Ранние морщиныХолода провоцируют образование мелких морщинок под глазами, что является признаком обезвоживания. Восстановление водного баланса и использование увлажняющих патчей позволит разгладить морщины. Не забывайте и о посещении косметолога, так как профессиональные процедуры действительно помогают улучшить состояние кожи в любое время года, включая зиму.АкнеПилинги и скрабы - вот что запрещено зимой. Лучше подойдут средства для чувствительной кожи. Для скрабирования можно обратиться к дерматологу, который назначит лучшую процедуру. Иначе можно столкнуться с воспалительными прыщиками и акне.