Ученые: трекеры сна могут приносить больше вреда чем пользы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

По оценкам, каждый третий человек регулярно жалуется на сон. Поэтому неудивительно, что люди больше, чем когда-либо, озабочены его контролем. Этот интерес привел к появлению множества трекеров сна, которые измеряют сколько и как вы спите. Однако эти устройства могут быть не такими точными или полезными, как утверждают производители.Несмотря на популярность трекеров, лишь несколько исследований изучали, насколько точны эти устройства. На данный момент результаты показали, что по сравнению с тестами полисомнографии, которые эксперты используют для диагностики нарушений сна, трекеры сна точны только в 78% случаев при определении сна и бодрствования. Эта точность падает примерно до 38% при оценке того, сколько времени потребовалось участникам, чтобы заснуть.Учитывая, что многие потребительские устройства для сна не сравнивались с тестами полисомнографии, трудно определить степень их точности. Кроме того, неизвестны алгоритмы, которые компании используют для прогнозирования, что затрудняет определение учеными того, верны ли предположения, сделанные устройствами.Исследования также показывают, что устройства для сна хуже работают у людей с бессонницей, которые могут неподвижно лежать в постели долгое время. Поскольку трекеры сна измеряют движение, одно исследование показало, что часы не могут отличить сон от бодрствования у людей с бессонницей.Часы, которые включают данные о частоте пульса, имеют тенденцию быть немного более точными. Одно исследование трекеров сна с сердечным ритмом показало, что два потребительских устройства, как правило, занижали показатели глубокого сна на 46 минут.В конечном итоге это приводит к вопросу о том, действительно ли отслеживание сна полезно. Исследование показывает, что это может усугублять проблемы. В частности, те, кому говорили, что они плохо спали ночью, демонстрировали снижение настроение, трудности с мышлением, повышенную сонливость.