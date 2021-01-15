Названы полезные продукты для борющихся с жиром на животе

Если вы боретесь с неэстетичными и вредными отложениями жира на животе, включайте в рацион продукты, богатые растворимой клетчаткой.Не следует мириться с излишками жира на животе, от них следует избавляться, поскольку концентрация жира в этой части тела подрывает здоровье. Рост жироотложения на животе ассоциируется с развитием воспаления, которое в свою очередь является фактором повышенного риска возникновения многих опасных нарушений и болезней, – мнение специалистов об этом приводится в издании Express (Великобритания).По их мнению, людям, борющимся с жиром на животе, полезно употреблять в пищу определенные продукты. Речь идет о пище, богатой растворимой клетчаткой. Этот тип клетчатки проходит через пищеварительную систему организма специфическим образом, и такая особенность может стать дополнительным бонусом в деле похудения.«Смешиваясь с влагой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество и снижают абсорбцию жира, то есть не дают ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес», - сообщает источник.Кроме того, в толстой кишке, такие продукты способствуют выделению у бактерий жирных кислот с короткой цепью. Следствием данного процесса становится рост уровня гормонов насыщения (холецистокинина, гормонов GLP-1, PYY). Благодаря этому человек лучше контролирует количество пищи, не страдает от переедания.Какие продукты являются полезными источниками растворимой клетчатки? Ученые советуют употреблять яблоки, зеленый горошек, фасоль, овес, отруби, цитрусовые плоды, ячмень.