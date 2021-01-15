В Великобритании выяснили, остаются ли переболевшие коронавирусом заразными

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Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа, приобретают иммунитет к COVID-19 по меньшей мере на пять месяцев, но, при этом, могут распространять болезнь и подвергать риску окружающих.Как отмечается в докладе PHE, ученые выяснили, что естественная иммунная защита, которая формируется у переболевших COVID-19, очень эффективно защищает от повторного заражения. Иммунитет сохраняется как минимум на пять месяцев с момента начала болезни — это значит, что люди, перенесшие коронавирус во время первой волны пандемии, уже подвержены риску повторного инфицирования.Другой важный аспект — переболевшие люди, которые сами защищены от повторной болезни, могут представлять опасность для окружающих. Некоторые из переболевших могут выделять вирусные частицы, которые могут заражать других людей. Соответственно, социальное дистанцирование во время пандемии должно соблюдаться и теми людьми, которые уже переболели COVID-19.Исследование, по итогам которого были сделаны такие выводы, стартовало в начале лета и охватило двадцать с лишним тысяч человек. У шести с половиной тысяч из них были выявлены антитела к COVID-19.