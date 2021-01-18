Профессор Тим Спектор назвал два необычных симптома коронавируса

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Говоря о необычных симптомах коронавируса, известный британский специалист, эпидемиолог Тим (Тимоти) Спектор посоветовал обращать внимание на состояние полости рта.Великобритания сейчас переживает одну из самых сильных вспышек COVID-19, вызванную распространением нового мутировавшего штамма коронавируса, обладающего более высокой заражающей способностью. Врачи призывают соотечественников сохранять повышенную бдительность в отношении любых симптомов инфекции и самоизолироваться при их обнаружении.Тим Спектор, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона, выступил с предупреждением о необычных симптомах заражения коронавирусом.«Около 20 процентов всех пациентов проявляют признаки, которых нет в официальном списке симптомов коронавируса», - констатирует ученый.Британская служба здравоохранения называет в качестве маркеров инфицирования ковидом три симптома – это высокая температура, качественно новый для человека продолжительный сухой кашель, а также потерю способности различать вкус и запахи. У большинства людей, инфицированных коронавирусом, развивается хотя бы один из этих предупреждающих знаков, констатируют ее представители.В свою очередь, профессор Тим Спектор рекомендует не игнорировать «менее распространенные» предупреждающие маркеры коронавирусной инфекции, включая те, которые могут показаться многим людям необычными.Одним из таковых, по его словам, является изменение состояние кожи. Другой симптом связан с поражением полости рта.«Любая новая кожная сыпь или язва во рту могут быть вызваны коронавирусом», - утверждает профессор.Также он рекомендует проверять перед зеркалом язык. По словам Спектора, при инфицировании может возникать такое состояние, как «географический язык». В этом случае на языке появляются белые пятна, напоминающие географическую карту. Данное явление обусловлено воспалительным процессом, поражающим поверхность органа.«Само по себе такое состояние языка неопасно и способно самостоятельно проходить в течение нескольких дней или недель. Но если изменившийся вид вашего языка сопровождается любым из трех наиболее важных симптомов коронавируса, следует обязательно пройти тест», - поделился советом эксперт