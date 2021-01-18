В сезон холодов на протяжении нескольких месяцев организму бывает сложно получать тот объем витамина D, в котором он нуждается, только лишь за счет солнечного света. О том, когда лучше всего принимать этот важный для здоровья витамин, рассказали специалисты британской службы здравоохранения NHS.Эксперты из NHS напоминают, что витамин D помогает регулировать кальций и фосфат, являющиеся ключевыми питательными веществами для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Дефицит витамина D может способствовать таким проблемам, как рахит у детей и состояние остеомаляции у взрослых людей, сопровождаемое болью в костях.Также его недостаток ассоциируется с ослаблением защитных ресурсов организма и подверженностью инфекционным заболеваниям. Со стороны ученых даже поступали сообщения о том, что витамин D снижает риск тяжелой формы коронавируса, чреватой опасными последствиями (правда, в настоящее время объем доказательств о пользе приема витамина D для профилактики или лечения коронавирусной инфекции официально считается недорстаточным).Человеческое тело синтезирует витамин под воздействием солнечного света, но в NHS предупреждают:«Из-за месяцев изоляции многие люди за последний год проводили большую часть своего времени в помещении, что уменьшило их получение достаточного количества витамина D от солнца. Вот почему полезно принимать его добавки – это позволяет поддерживать необходимые запасы жизненно важного вещества в организме. За период с октября по начало марта следует принимать по 10 микрограммов (400 МЕ) витамина D в день».Когда лучше всего принимать витамин D? Британские медики констатируют, что витамин D является жирорастворимым, то есть, лучше всего он усваивается в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров.«По этой причине рекомендуется принимать добавки витамина D во время еды», - постулировали эксперты.Они подчеркивают, что прием слишком большого количества добавок витамина в течение длительного периода времени может вызывать гиперкальциемию – состояние, характеризуемое накоплением слишком много кальция, что опасно ослаблением костей и повреждением почек, сердца.Чтобы определить настоящее содержание витамина в организме, нужно обратиться к врачу, он проведет необходимый для этого анализ и уточнит условия приема, учитывая индивидуальные особенности.