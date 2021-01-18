Ученые выявили фактор, вдвое повышающий риск смерти от коронавируса
Главный автор наблюдений Амардип Дастидар считает, что люди, страдающие от сердечной недостаточности, должны входить в высокую группу риска, несмотря на возраст.
Таким образом, они обязаны не только носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но и одними из первых получить вакцину от недуга.
Исследование показало, что из 280 пациентов с коронавирусом, поступивших в больницу Северного Бристоля, около 60% имели хроническую форму сердечной недостаточности.
Более того, эта категория имела более высокую смертность.
«Таким образом, у этих людей есть повышенная предрасположенности к летальному исходу из-за коронавирусной инфекции», - подытожил Дастидар.
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