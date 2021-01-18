Ученые выявили фактор, вдвое повышающий риск смерти от коронавируса

Исследователи из Великобритании заявили, что существует фактор, который в 2 раза повышает вероятность риска летального исхода от коронавирусной инфекции.Главный автор наблюдений Амардип Дастидар считает, что люди, страдающие от сердечной недостаточности, должны входить в высокую группу риска, несмотря на возраст.Таким образом, они обязаны не только носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но и одними из первых получить вакцину от недуга.Исследование показало, что из 280 пациентов с коронавирусом, поступивших в больницу Северного Бристоля, около 60% имели хроническую форму сердечной недостаточности.Более того, эта категория имела более высокую смертность.«Таким образом, у этих людей есть повышенная предрасположенности к летальному исходу из-за коронавирусной инфекции», - подытожил Дастидар.