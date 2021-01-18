Станет ли коронавирус обычной сезонной инфекцией наподобие гриппа?

Коронавирус, преследующий нас почти год, уже никуда не денется по ряду причин, считает профессор Мартин Михаэлис из Школы биологических наук Кентского университета (Великобритания).Ученый дал интервью изданию Express, затронув в нем волнующую всех тему: когда, наконец, закончится пандемия? Профессор Михаэлис считает, что коронавирус останется с человечеством навсегда.«Сможем ли мы когда-нибудь избавиться от коронавируса? Нет, не сможем. Существует ряда сложных факторов, которые часто выходят за рамки методов человеческого контроля, таких как изоляция и вакцинация», - говорит биолог.Говоря о вакцинах, профессор заметил, что пока судить об эффективности прививок от ковида сложно, это выяснится лишь со временем. Конечно, вакцины смогут обеспечивать людям защиту от COVID-19. Однако, учитывая уже имеющийся опыт развития коронавирусной инфекции, маловероятно, что такую защиту они будут давать на годы или десятилетия. Коронавирус активно мутирует, его новые штаммы будут продолжать развиваться, и это несет определенный риск для людей уже вакцинировавшихся или перенесших болезнь. Вероятность заразиться и заболеть вновь из-за новых мутаций ковида для них все равно сохраняется.Таким образом, констатирует Михаэлис, вакцины от коронавируса придется регулярно обновлять, чтобы охватить новые варианты. Он провел аналогию с вакциннами от гриппа, которые также часто обновляется из-за постоянно меняющейся природы его возбудителя.Профессор Михаэлис заметил, что вирусы, вызывающие грипп, существуют в человеческом обществе уже более 8000 лет. По его мнению, это же произойдет и с коронавирусом – вероятнее всего, он станет обычной сезонной инфекцией наподобие ОРВИ.«Между гриппом и коронавирусом есть сходство. Оба заболевания вызываются так называемыми зоонозными вирусами, поражающими не только людей, но и многие виды животных, птиц. Вспомните недавние вспышки коронавируса на норковых фермах, в ходе которых вирус передавался от человека норкам, а затем от норок обратно к людям. Это говорит о том, что даже если полное искоренение ковида в человеческой популяции оказалось возможным, повторно передать его людям могли бы животные», - рассуждает Мартин Михаэлис.Биолог посоветовал морально приготовиться к тому, что COVID-19 продолжит распространяться среди людей, поскольку естественный иммунитет человеческого организма не обеспечивает долгосрочной защиты от инфекции, к тому же появятся новые штаммы, которые смогут преодолевать иммунный барьер, созданный вакцинами и перенесенным заболеванием. В этом плане он станет болезнью наподобие гриппа, и от людей потребуются ежегодные программы вакцинации, аналогичные тем, которые разрабатываются от сезонных респираторных инфекций.