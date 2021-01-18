Добавки с витамином D фактически не защищают простуды

Витамин не помогВ исследовании приняли участие 16 тысяч жителей Австралии в возрасте 60-84 лет. Одна часть из них ежедневно получала добавки с витамином D в дозе 60000 международных единиц, вторая – плацебо в течение пяти лет. Ежегодно участники заполняли отчеты о состоянии своего здоровья. 2600 человек вели подробные дневники здоровья в течение восьми зимних недель.«Наше клиническое исследование показало, что люди, которые принимали добавки с витамином D, заражались простудой или гриппом так же часто, как и те, кто получал плацебо», - рассказала профессор Рейчел Нил (Rachel Neale) из отдела исследования этиологии и профилактики рака Квислендского института медицинских исследований (Австралия), соавтор исследования.Но его пользу нельзя исключить полностьюУ людей, которые получали добавки с витамином, простудные симптомы были немного менее тяжелыми и в среднем длились не так долго. Однако это отличие нельзя назвать клинически значимым – разница в количестве «простудных дней» за зимний сезон составила половину дня. Ученые считают, что эти данные могут говорить о потенциальной пользе добавок для иммунной системы у некоторых людей.«Эти данные указывают, что витамин D, возможно, немного усиливает иммунную систему, но его назначения всем группам людей едва ли защитит их от гриппа и простуды и не окажет серьезного эффекта на скорость выздоровления», - сказала Нил.Авторы подчеркивают, что у большей части участников исследования не было дефицита витамина D. Они не исключают, что более выразительный эффект витамин может оказать на людей, которым этого витамина не хватает.Витамин D и COVID-19Это исследование было проведено до того, как началась пандемия COVID-19, поэтому не поднимало специфических вопросов, связанных с указанной инфекцией. Авторы считают, что его данные своевременны, поскольку сейчас огромное количество людей во всем мире озабочено вопросом, как усилить свой иммунитет.«Исследования, которые были опубликованы, указывают, что высокий уровень витамина D может снижать риск заражения и тяжесть течения COVID-19, однако эти исследование имеют серьезные ограничения, их нельзя считать надежными», - считает Нил.