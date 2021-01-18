Диета важнее физической активности при детском ожирении

Согласно исследованию Бейлорского университета, дающего представление о глобальной эпидемии ожирения, изменение диеты, а не физическая активность, влияют на накопление жира в теле у детей.Для исследования рациона детей школьного возраста и энергетических затрат ученые собрали данные среди 43 сельских и 34 детей, живущих в пригороде в Амазонском Эквадоре.Дети из сельских районов живут в географически изолированном регионе и в основном ведут образ жизни, основанный на натуральном хозяйстве. Дети из пригородной выборки исследования живут в региональном рыночном центре с доступом к дорогам, больницам, магазинам, ресторанам и другим удобствам.Исследователи собрали информацию о доходе и доступе к водопроводной воде. Они также измеряли физическую активность детей с помощью носимых устройств и иммунную активность, измеряя биомаркеры в образцах крови из пальца. Исследователи измерили суточный расход энергии детей с помощью метода отслеживания стабильных изотопов.Работа показала, что, у пригородных детей в среднем на 65% больше жира, чем у сельских, при этом более трети из первых классифицируются как имеющие избыточный вес по сравнению с отсутствием такового у сельских детей. Пригородные дети едят в четыре раза больше продуктов, приобретенных на рынке, чем сельские дети. При этом у обеих групп одинаковый уровень физической активности.