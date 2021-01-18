Перенесших COVID-19 россиян предупредили об опасности купания в проруби

Россиянам, которые перенесли коронавирусную инфекцию нового типа, следует отказаться от купания в проруби на Крещение. Так считает Евгений Зиновьев, профессор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.Один из ключевых христианских праздников — Крещение Господне — отмечается в православной традиции в ночь с 18 на 19 января. Среди православных россиян существует ритуал, связанный с Крещением — купание в проруби. Но церковь, как напомнил иерей Богдан Полевой, настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость", не призывает к купанию в ледяной воде. "Разделите вместе с церковью этот праздник, но окунаться совсем не обязательно. Наивно было бы считать, что купание в проруби смывает грехи", — сказал иерей.Священник добавил, что сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, остается актуальной, поэтому не стоит рисковать своим здоровьем и купаться в холодной воде. Особенно, если ранее вы перенесли COVID-19."Купаться в проруби не стоит даже тем россиянам, которые перенесли коронавирус в легкой форме. Мы знаем, что это заболевание очень коварно и дает массу осложнений, которые могут проявляться и через полгода. Лучше не рисковать здоровьем лишний раз", — отметил Евгений Зиновьев.