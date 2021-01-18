Коронавирус для лёгких опасней любых сигарет
Известный хирург-травматолог из Texas Tech University Health Sciences Center в США рассказала, что лёгкие восстановившихся после COVID-19 пациентов выглядят хуже, чем у курильщиков. Доктор Британни Бакхед-Кендалл (Brittany Bankhead-Kendall) лечит тысячи пациентов с коронавирусом с момента начала пандемии в США в марте прошлого года. Она утверждает, что снимки легких курящих пациентов производят гнетущее впечатление, но эти же снимки от пациентов с коронавирусом кажутся практически белыми. А это говорит об очень интенсивным рубцевании и недостатке воздуха, проникающего в эти органы.
Специалист признаёт, что подобные новости вряд ли повысят настроение людей, которые и без того запуганы пандемией. Однако лёгкие пациента, переносящего коронавирус в тяжелой форме, практически отказывают. Они закупориваются, и это объясняет тяжелую одышку. Доктор подчеркнула, что сейчас исследования концентрируются на смертности от ковида, но почти никогда не касаются долговременных последствий для тех, кто уже перенес болезнь.
Действительно, смертность от коронавируса в несколько раз превышает летальность от сезонного гриппа, именно этим объясняются высокие цифры в разных странах мира. Но необходимо помнить, что болезнь не проходит бесследно для очень многих её жертв. Коронавирус часто приводит к пневмонии, когда легкие воспаляются из-за жидкости в них. А из-за этой жидкости они не способны получать воздух в количестве, нужном нашему телу, что вызывает одышку и другие осложнения.
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https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни
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