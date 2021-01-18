Коронавирус для лёгких опасней любых сигарет

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Постковидные лёгкие выглядят хуже, чем эти органы у самого заядлого курильщика, как рассказал врач. Легкие покрываются рубцовой тканью и сильно повреждаются.Известный хирург-травматолог из Texas Tech University Health Sciences Center в США рассказала, что лёгкие восстановившихся после COVID-19 пациентов выглядят хуже, чем у курильщиков. Доктор Британни Бакхед-Кендалл (Brittany Bankhead-Kendall) лечит тысячи пациентов с коронавирусом с момента начала пандемии в США в марте прошлого года. Она утверждает, что снимки легких курящих пациентов производят гнетущее впечатление, но эти же снимки от пациентов с коронавирусом кажутся практически белыми. А это говорит об очень интенсивным рубцевании и недостатке воздуха, проникающего в эти органы.Специалист признаёт, что подобные новости вряд ли повысят настроение людей, которые и без того запуганы пандемией. Однако лёгкие пациента, переносящего коронавирус в тяжелой форме, практически отказывают. Они закупориваются, и это объясняет тяжелую одышку. Доктор подчеркнула, что сейчас исследования концентрируются на смертности от ковида, но почти никогда не касаются долговременных последствий для тех, кто уже перенес болезнь.Действительно, смертность от коронавируса в несколько раз превышает летальность от сезонного гриппа, именно этим объясняются высокие цифры в разных странах мира. Но необходимо помнить, что болезнь не проходит бесследно для очень многих её жертв. Коронавирус часто приводит к пневмонии, когда легкие воспаляются из-за жидкости в них. А из-за этой жидкости они не способны получать воздух в количестве, нужном нашему телу, что вызывает одышку и другие осложнения.