Лекарства снижают риск госпитализации у алкоголиков
Такие же ассоциации были замечены при госпитализации по любой причине. Использование дисульфирама и политерапия двумя или более препаратами для AUD, были связаны со снижением риска госпитализации из-за соматических причин, связанных с алкоголем.
Ни один из исследуемых препаратов не был связан со смертностью или потерей трудоспособности. Исследование было представлено в журнале Addiction.
Результаты показывают, что лекарства от AUD используются недостаточно, поскольку только около четверти людей с диагнозом принимали какой-либо препарат. Предыдущие данные о сравнительной эффективности этих лекарств в реальных условиях были скудными, что, возможно, привело к сокращению назначения.
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