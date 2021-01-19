Лекарства снижают риск госпитализации у алкоголиков

Новое исследование показывает, что налтрексон, используемый отдельно или вместе с дисульфирамом или акампросатом, снижает риск госпитализации из-за расстройства, связанного с употреблением алкоголя (AUD), по сравнению с неиспользованием препаратов.Такие же ассоциации были замечены при госпитализации по любой причине. Использование дисульфирама и политерапия двумя или более препаратами для AUD, были связаны со снижением риска госпитализации из-за соматических причин, связанных с алкоголем.Ни один из исследуемых препаратов не был связан со смертностью или потерей трудоспособности. Исследование было представлено в журнале Addiction.Результаты показывают, что лекарства от AUD используются недостаточно, поскольку только около четверти людей с диагнозом принимали какой-либо препарат. Предыдущие данные о сравнительной эффективности этих лекарств в реальных условиях были скудными, что, возможно, привело к сокращению назначения.