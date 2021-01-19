Ученые предложили диагностировать сахарный диабет по ушной сере
В ушной сере, как отметили авторы исследования, достаточно данных для того, чтобы диагностировать некоторые заболевания. Плюс, по секреции серных желез можно весьма точно прогнозировать развитие некоторых патологий.
"Измеряя уровень глюкозы в ушной сере, мы можем получать информацию о развитии диабета. Сегодня у нас есть прототипы устройств для измерения глюкозы в ушной сере — речь идет о достаточно точных приборах, применение которых может быть более удобным, чем применение традиционных глюкометров", — заявили британские исследователи, добавляя, что по ушной сере можно выявлять неврологические патологии, а также болезни сердца и сосудов.
Интересно, что удаление излишней ушной серы является действенной мерой профилактики деменции. "Пожилые люди должны проходить регулярные осмотры на предмет лишней ушной серы. У нас есть все основания полагать, что забитые серой ушные каналы могут быть значительным фактором развития старческой деменции", — говорят специалисты.
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