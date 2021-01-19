Ученые предложили диагностировать сахарный диабет по ушной сере

Ушная сера может рассматриваться в качестве источника большого количества данных о состоянии организма — говорят британские исследователи, научившиеся диагностировать сахарный диабет при помощи анализа ушной серы.В ушной сере, как отметили авторы исследования, достаточно данных для того, чтобы диагностировать некоторые заболевания. Плюс, по секреции серных желез можно весьма точно прогнозировать развитие некоторых патологий."Измеряя уровень глюкозы в ушной сере, мы можем получать информацию о развитии диабета. Сегодня у нас есть прототипы устройств для измерения глюкозы в ушной сере — речь идет о достаточно точных приборах, применение которых может быть более удобным, чем применение традиционных глюкометров", — заявили британские исследователи, добавляя, что по ушной сере можно выявлять неврологические патологии, а также болезни сердца и сосудов.Интересно, что удаление излишней ушной серы является действенной мерой профилактики деменции. "Пожилые люди должны проходить регулярные осмотры на предмет лишней ушной серы. У нас есть все основания полагать, что забитые серой ушные каналы могут быть значительным фактором развития старческой деменции", — говорят специалисты.