Адреналин защитит от коронавируса во время крещенских купаний

Инфекционист Евгений Тимаков полагает, что вероятность подцепить COVID-19 во время ныряний в прорубь на Крещение равняется нулю. А все потому, что организм в экстремальных условиях мобилизует иммунитет.Когда при отрицательной температуре человек погружается в ледяную воду, что распространено на крещенские купания, то его организм вырабатывает мощную дозу гормона адреналина. Тем самым резко усиливается иммунная система, что не позволит купающемуся застудить тело и стать жертвой каких-либо вирусных заболеваний. Это является надежной защитой от заражения коронавирусом, как полагает инфекционист Евгений Тимаков. Своё мнение он высказал в интервью «РИА Новости». Тимаков заявил, что в крещенские купания риск каких-либо бактерий и вирусов проникнуть в организм человека почти равен нулю.Нельзя подцепить заразу и непосредственно через воду, поскольку она не содержит частицы коронавируса даже теоретически. Однако это вовсе не значит, что находящаяся рядом и не принимающие участия непосредственно в заплывах люди не должны сохранять социальную дистанцию или продолжать использование медицинских масок. К сожалению, всем нам вплоть до завершения пандемии придётся следовать этим правилам, даже после вакцинации. Также крайне важно соблюдать их в специальных помещениях, которые готовят для ныряльщиков.В Москве уже подготовили несколько десятков точек для погружений в прорубь на Крещение, то же самое было сделано в Подмосковье и многих других российских регионах. Врачи категорически не советуют следовать этой традиции людям неподготовленным, так как для них купание в ледяной воде станет опасным стрессом. А вот те, кто изначально готовил себя к подобной процедуре с помощью контрастного душа и обливаний ледяной водой, вполне могут рискнуть.