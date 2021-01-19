Иммунитет против SARS-CoV-2 может сохраняться благодаря «остаткам» вируса в организме

Клетки иммунитета, которые запоминают коронавирус, длительно сохраняются в организме пациентов, которые перенесли COVID-19. У участников исследования их концентрация оставалась постоянной в течение не менее полугода, они были способны быстро вырабатывать антитела.Иммунитет человека отвечает на инфекцию появлением антител. Антитела способны нейтрализовать вирус и предупреждать повторное инфицирование. Их концентрация падает со временем. Например, согласно одному из исследований она снижается в два раз за 36 дней. Однако в крови сохраняются специализированные В-клетки (В-лимфоцититы) – клетки памяти, которые способны узнавать коронавирус и быстро запускать выработку антител.«Новые» антитела сильнее «старых»Ученые проанализировали иммунитет к коронавирусу у 87 человек через полгода после того, как те перенесли COVID-19. Ранее эти люди участвовали в исследовании уровня антител к коронавирусу на 39 день после начала болезни.В новом исследовании ученые обнаружили, что уровень нейтрализующих антител против коронавируса у участников быстро снижается, однако количество В-клеток остается примерно на одном уровне. Авторы установили, что эти клетки способны реагировать на коронавирус быстрой выработкой антител против него.Антитела, которые вырабатывали В-клетки, как показало исследование, сильнее, чем те антитела, которые формируются непосредственно после перенесенной инфекции. Они могут быть более устойчивыми к мутациям шиповидного белка, который вирус использует, чтобы проникнуть в организм.Иммунитет поддерживают вирусные частицы, которые сохранились в организмеТо, что количество клеток памяти оставалось на одном уровне, навело ученых на мысль, что частицы коронавируса сохранялись в организме. Ученые провели биопсию тонкого кишечника 14 участникам исследования. Белок SARS-CoV-2 они обнаружили в пяти их них. Возможно, частицы вируса в кишечнике продолжают «информировать» иммунную систему, что поддерживает количество клеток памяти.Кристиан Геблер (Christian Gaebler) из Рокфеллеровского университета, соавтор исследования, сказал The Scientist, что в настоящее время неизвестно, поддерживают ли иммунитет только вирусные частицы, которые обнаружены в кишечнике, или эти частицы можно обнаружить и в других тканях.Авторы пришли к выводу, что клетки памяти могут сохраняться длительное время в присутствии вирусных антигенов (белков). Вырабатываемые ими антитела потенциально способны предупреждать повторное инфицирование.Другая группа ученых в исследовании, опубликованном в декабре 2020 года, показала, что В-клетки памяти могут сохраняться в крови переболевших COIVID-19 людей не менее восьми месяцев.