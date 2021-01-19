Названы главные правила похудения после родов

Когда начинать худеть и чем при этом питаться.Лишний вес после беременности и желание избавиться от него есть практически у всех женщин, а вот времени и сил на это всегда не хватает.Но не стоит ждать особого часа «Х», когда уже можно будет бежать на фитнес и садится на диету. Лучше начать с самого простого и понемногу корректировать рацион и нагрузку.Избавление от «подушки безопасности»Вследствие активной выработки гормонов во время беременности можно легко набрать не только необходимые, но и лишние килограммы. На самом деле это природа заботится о «подушке безопасности» для малыша, создавая ее у мамы в животе. Сразу после родов женщина теряет в среднем до семи килограммов – это вес ребенка и околоплодных вод (амниотическая жидкость и плацента). На этом «бонусы» похудения заканчиваются, и возникает вопрос: что делать с оставшимися кило? Женщины во время беременности поправляются в среднем до 15 килограммов. Но каждая беременности индивидуальна, а набранный вес может составлять иногда и 20, и 30 килограммов.Не стоит думать, что все это «сплошная» жировая ткань, которая возникает из-за переедания. Набор веса во многом обусловлен генетическими особенностями. Кроме того, у женщин увеличивается объём крови и других жидкостей – до трех килограммов (что заметно по отечности ног) и железистая ткань в груди – до килограмма. Но все-таки основной вес – это жировые запасы. Психологически очень сложно уговорить себя сбрасывать вес с высокой цифры. Но все может оказаться проще, если учитывать и питание, и активность.Помогает ли кормление?На вопрос, помогает ли в плане похудения женщине то, что она кормит грудью, не дают однозначного ответа даже врачи. Похудеть в этот период сложно из-за особенностей грудного кормления:– у женщины, кормящей грудью, возрастает потребность в калориях: чтобы произвести около 30 мл молока, нужно «употребить» 20-25 калорий. То есть, дневной рацион может быть увеличен до 3000 килокалорий;– в первые полгода жизни ребенка женщина много недосыпает, а плохой сон не помогает похудеть;– у женщин нестабильный гормональный фон, который может заставлять переедать и питаться нестабильно.Но все-таки многие женщины худеют, именно в этот период. Собственно кормление грудью «забирает» каждодневно до 500 килокалорий, которые организм может брать как раз из «энергетического запаса», отложенного во время беременности. В этот период женщины чаще всего придерживаются сбалансированной диеты, поэтому грудное вскармливание в большинстве случаев помогает сбросить лишние кило.Что бы съесть для «похудеть»?Независимо от того, кормит женщина грудью или нет, после родов организм некоторое время нуждается в «отдыхе», то есть простой и богатой питательными элементами пище, которая поможет восстановить силы и наладить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которая у часто «страдает» в период беременности.Чтобы быстрее начать сбрасывать лишний вес, питание нужно организовать рационально:– пить до 2-2,5 литров воды в день. Вода восстанавливает водно-солевой баланс и выводит накопившиеся токсины, ведь многие функции иммунитета женщины фактически были «отключены» на девять месяцев. Если женщина кормит грудью, обильное питье – это необходимость, поскольку вода является основой грудного молока;– пищу нужно употреблять в 5 или даже 6 приемов. Это позволит избегать переедания, поскольку мамам свойственно чаще перекусывать, чем полноценно есть;– в первые месяцы после беременности любая жесткая диета противопоказана. Есть можно и нужно все, обязательно употребляя каждый день овощи, фрукты и клетчатку. Однако лучше снизить жирность продуктов: есть молочку, супы и бульоны только средней жирности;– количество покупных сладостей и жирных продуктов надо сильно ограничить. Абсолютно бесполезен миф о том, что для выработки грудного молока необходимо пить молоко, есть сгущенку или масло. Выработка молока зависит от гормонов пролактина и окситоцина, а не от жирных и молочных продуктов.Изменения образа жизниЛишние килограммы после родов не уходят так быстро, как хотелось бы, во многом из-за нестабильного гормонального фона. Поэтому не стоит спешить с фитнесом и гантелями, а вместо этого важнее поддержать общее состояние организма:– первые два месяца после родов лучше отказаться от физических упражнений, даже если здоровье это позволяет. Категорически нельзя в этот период качать пресс – у женщин может появиться впадина в месте белой линии живота;– если стоит выбор между сном и упражнениями – нужно выбрать сон, ведь организм, пребывающий в хроническом стрессе, никогда не отдаст лишние килограммы;– согласно рекомендациям ВОЗ, женщине в период похудения нужно сбрасывать не более 2,5 кг в месяц, поэтому если весы еженедельно не фиксируют сброс веса – это нормально;– лучшие тренировки – это прогулки на свежем воздухе и короткие тренировки в перерывах между домашними делами и уходом за ребенком.Самый главный совет в послеродовом похудении, конечно же, касается организации полноценного режима сна, питания и отдыха с небольшими физическими нагрузками. Все вместе это поддерживает здоровье мамы и помогает гарантировано сбрасывать вес.