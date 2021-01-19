Похудеть за 10 дней: как добиться невероятного результата в кратчайшие сроки

Когда фигура далека от совершенства, а на носу важное мероприятие, каждая женщина задумывается о том, как похудеть в кратчайшие сроки. Избавиться от 10 килограммов за 10 дней вполне реально. Главное - следовать определенной системе питания, о которой мы расскажем в нашем материале.Суть диетыМногие быстрые диеты направлены на то, чтобы очистить кишечник, вывести лишнюю жидкость из организма. Надо понимать, что за 10 дней и даже за месяц практически нереально добраться до жировых отложений, особенно тех, что “жили” с вами на протяжении многих лет. Обычно для того, чтобы начать процесс жиросжигания требуется не меньше 1 месяца. А похудение должно сопровождаться комплексным подходом: питание, физическая активность, массажи, косметологические процедуры.10 дней - оптимально для разгрузочных дней, низкоуглеводного питания. Это поможет избавиться от парочки килограммов и торчащего животика. В большинстве своем лишний вес провоцируют простые углеводы: сладости, сдоба, выпечка. Поэтому от них нужно отказаться в первую очередь на эти 10 дней.Снижение количества потребляемых животных жиров, а лучше замена на растительные поможет добиться своей цели. В основе меню должен быть белок. Причем как растительный, так и животный. Важно сбалансировать свой рацион по максимуму. То есть можно есть как куриное филе, индейку, так и бобовые, молочные продукты.Меню на 10 днейЭкспресс-диета помогает похудеть в кратчайшие сроки. Для этого следует придерживаться определенного меню. Лучше чтобы питание было пятиразовым. Голодание не поможет, а только навредит. Но в меню диеты нужно следовать некоторым принципам. Примерный ориентир, на который вы можете опираться при составлении собственной диеты:Завтрак: вареное яйцо или омлет, бутерброд с хлебцем, сыром, куском помидора, чай.Перекус: один фрукт на выбор (кроме бананов и винограда). Если фрукт весовой, например, как сливы, то есть не больше 150 граммов за один прием пищи.Обед: суп-пюре из овощей с кусочком отварной курицы или запеченная куриная грудка с гарниром на выбор (идеально подойдут бобовые - чечевица, фасоль).Перекус: фрукт или овощ на выбор (опять-таки исключаем виноград и бананы, так как они содержат простые сахара). Второй перекус должен быть не позднее 16:00.Полдник: творог с ягодами или творожная запеканка.Ужин: тушеные овощи или отварные макароны из твердых сортов пшеницы с кусочком курицы, индейки или рыбы, приготовленной на пару.Перед сном: стакан кефира или натурального йогурта без сахараЧто еще нужно знать про экспресс-похудение?Питание подобного плана крайне рискованное. Это может быть чревато для желудочно-кишечного тракта человека. Быстрая диета нередко провоцирует различные ухудшения самочувствия: головные боли, тошноту, слабость, боли в желудке. Особенно опасна для имеющих заболевания почек, печени или кишечника.Поэтому при соблюдении такого принципа питания важно придерживаться и других принципов здорового образа жизни: пораньше ложиться спать, пить не меньше 2 литров чистой воды в день, обязательно включать в рацион фрукты, овощи и орехи как источники важных витаминов и микроэлементов.Выходить из экспресс-диеты нужно не резко. Нельзя в первый же день после ее окончания сразу начать есть чипсы, фастфуд, полуфабрикаты, продукты с трансжирами. Это приведет к увеличению веса и еще большему ухудшению самочувствия. Плавный выход из диеты позволит сохранить результат надолго. А в дальнейшем лучше придерживаться принципов сбалансированного питания.