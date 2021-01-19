Андрогены могут помочь в лечении рака груди

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Исследователи из Университета Аделаиды нашли новые доказательства положительной роли андрогенов в лечении рака груди с немедленными последствиями для женщин с метастатическим заболеванием эстроген-положительного типа.Международное исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, рассматривало роль андрогенов, обычно считающихся мужскими половыми гормонами, но также обнаруживаемых в более низких концентрациях у женщин, в качестве потенциального лечения эстроген-положительного рака груди.Используя модели клеточной линии и полученные от пациентов, команда ученых, продемонстрировала, что активация рецептора андрогена природным андрогеном или новым андрогенным препаратом обладает мощной противоопухолевой активностью во всех опухолях с эстроген-положительным типом рака, даже в устойчивых к действующим вариантам лечения. При этом ингибиторы рецепторов андрогенов не действовали.«Эта работа имеет непосредственное значение для женщин с метастатическим раком молочной железы эстроген-положительного типа, в том числе для женщин, устойчивых к современным формам эндокринной терапии», - комментирует Тереза Хики, доцент Университета Аделаиды, одна из авторов исследования.