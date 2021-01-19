Положительный тест на ковид не означает заразности человека

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что в течение нескольких недель тестирование по методу ПЦР может выявлять наличие коронавируса у человека. При этом сам он, вполне возможно, уже давно не представляет опасности для окружающих.Руководитель российского отделения ВОЗ Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете» заявила, что наличие положительного теста на коронавирус вовсе не означает, что его носитель непременно представляет инфекционную опасность для окружающих. Для этого ему необходимо носить в организме живой вирус. Но исследования показывают, что в таком состоянии он остается около 8-9 дней после возникновения признаков болезни, хотя в некоторых случаях этот срок может быть увеличен, если болезнь протекает в тяжёлом виде.Ну а после этого ПЦР-тесты могут быть положительными в течение нескольких недель, хотя сам человек уже не способен заразить кого бы то ни было. Тем не менее, ВОЗ сохраняет свои рекомендации по обязательному двухнедельному карантину в связи с риском распространения коронавируса. Отметим, что 14 дней - это верхний порог инкубационного периода COVID-19, а нижний составляет всего 5-6 дней Именно столько может пройти перед тем, как у заразившегося человека появятся симптомы болезни.В России с понедельника стартует массовая вакцинация от коронавируса, при которой во многих регионах для проведения вакцин уже не будут спрашивать справку о работе. В Москве открываются мобильные пункты вакцинации, которые появятся в крупных торговых центрах и даже учреждениях культуры, включая оперные театры.