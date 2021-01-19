Работа в ночную смену: как питаться без вреда для здоровья

Как изменить режим питания.Есть люди, которым приходится работать в ночное время. И у них, естественно, меняется распорядок дня и режим питания. Такой график работы не лучшим образом сказывается на здоровье, может ухудшать самочувствие и снижать работоспособность. Поэтому для них особенно важно правильно питаться, следить за составом своего рациона.Работа в ночную смену нарушает биологические циркадные ритмы, влияющие на многие физиологические процессы — активность обмена веществ, выработка гормонов и даже артериальное давление. Люди с таким графиком работы входят в группу повышенного риска набора лишнего веса и ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и других хронических недугов, пишет диетолог Светлана Фус.Ночью наши биоритмы настроены на сон и покой — скорость метаболизма замедляется, выработка инсулина снижается. Когда отсутствует сон пищевым поведением человека начинает управлять гормон грелин, известный как «гормон голода». Также возникает дисбаланс гормонов. Еда ночью может привести к нарушению обмена веществ и, как следствие, людям с ночным режимом работы труднее держать себя в форме.«Многие, чтобы ночью быть бодрыми и не заснуть, часто пьют тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай, колу. Предпочитают их с чем-то сладким. И перекусывать они могут чаще, чем при работе днем. Но решающее значение имеет не только то, что мы едим, но и когда мы едим, работая в ночное время. Еще стоит учесть, что калорийность ночного приема пищи должна быть не более 20% общей калорийности рациона«, — отмечает диетолог.Старайтесь придерживаться таких простых советов:???Сделайте ужин основным приемом пищи. Он должен содержать достаточное количество белков и углеводов. Для ужина с ночным режимом работы лучше всего подходит постное мясо или птица, яйца, продукты из цельного зерна, бобовые, овощи, нежирные молочные продукты.???Устраивайте легкие ночные перекусы, в случае необходимости, не чаще, чем через 4-5 часов после ужина, а еще лучше — только один раз.