У мам аутичных детей изменяется уровень метаболитов

Через два-три года после рождения ребёнка с аутизмом у его матери значительно изменяется уровень метаболитов, по сравнению с женщинами, имеющими детей без подобных расстройств. К такому выводу пришли ученые из США.Расстройства аутистического спектра (РАС) включают в себя нарушения социального общения, ограничение интересов и стереотипное поведение. Хотя это расстройство можно выявить в любом возрасте, обычно оно проявляет себя в первые два года жизни. Точные причины аутизма до сих пор не установлены, но некоторые теории предполагают комбинацию наследственности и внешних факторов. По-видимому, сразу несколько разных генов вовлечены в появлении аутизма у ребенка.Предыдущие исследования показывали значительные аномалии метаболизма фолиевой кислоты и углерода, а также путей транссульфурации у детей с РАС и их матерей. Из-за таких аномалий снижалась способность к метилированию, вырастал окислительный стресс и уменьшался уровень глутатиона. Также исследования выявляли мутации в гене MTHFR, связанным с повышенным риском развития РАС. Данный Ген производит фермент метилентетрагидрофолатредуктазу, превращающий одну форму фолиевой кислоты в другую.И вот теперь журнал BMC Pediatrics опубликовал результаты исследования, в ходе которого у 30 матерей маленьких детей с РАС был проведён метаболический анализ. В контрольную группу вошли 29 матерей с детьми, не имеющими проблем с развитием. Он показал различия в метаболитах, которые формируются у мам аутичных детей через два-четыре года после родов. Среди них был более низкий уровень фолиевой кислоты, витамина B12 и некоторых других молекул. Изначально были выявлены различия в 5 метаболитов, а при помощи более широкого метаболического анализа этот список увеличился до 48 метаболитов