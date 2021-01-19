У пациентов с ВИЧ обнаружили уменьшение отделов мозга, отвечающих за память и поведение

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается порядка 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ. Благодаря эффективной ретровирусной терапии это заболевание перешло из категории смертельных в хроническое, однако инфекция может значительно снизить качество жизни пациентов. В том числе — серьезно воздействовать на мозг, что показало новое исследование.Ученые из Института нейровизуализации и информатики Марка и Мэри Стивенс (USC Stevens INI) опубликовали одно из крупнейших исследований, посвященных изучению мозга людей с положительным ВИЧ-статусом. С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) специалисты провели обследование 1203 пациентов из США, Европы, Австралии, Азии и Африки.Ученые сопоставили объем различных структур в головном мозге с клиническими ВИЧ-маркерами в плазме крови инфицированных. В частности, с лейкоцитами, низкий уровень которых обычно указывает на подавление иммунной системы. Исследователи обнаружили, что пациенты с более низким уровнем лейкоцитов имели меньший объем гиппокампа и таламуса — частей лимбической системы головного мозга, которые участвуют в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти, передачи сенсорной и двигательной информации от органов чувств. Этот дефицит может сделать человека уязвимым для когнитивных нарушений и возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.Авторы исследования отмечают, что большинство участников регулярно получают антиретровирусную терапию. В более ранних исследованиях ученые в основном фокусировались на изменениях головного мозга пациентов, не получающих лечения.«Понимание того, как ВИЧ-инфекция воздействует на мозг у разных групп пациентов - это первый шаг к решению проблемы. Полученные данные более репрезентативны для нашего времени, когда антиретровирусная терапия становится широко доступной в разных странах», - отметили ученые.Сейчас команда намерена проанализировать данные с помощью диффузной визуализации — еще одного типа МРТ, который отображает состояние белого вещества мозга, чтобы оценить, как клинические маркеры ВИЧ-инфекции влияют на скорость нейродегенеративных нарушений.Ранее специалисты американской организации здравоохранения Kaiser Permanente Northern California сообщили, что у людей с ВИЧ риск развития деменция выше на 58% по сравнению со сверстниками, у которых нет инфекции. Кроме того, у этих пациентов заболевание дебютирует в среднем на 10-11 лет лет раньше (67 лет против 78 лет).«Возрастное слабоумие становится серьезной проблемой для людей с ВИЧ и медицинских работников, которые обеспечивают их лечение. Даже люди, которые своевременно получают терапию, подвержены повышенному риску деменции», - сообщили авторы исследования.