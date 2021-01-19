Дефицит витаминов скажется на вашей коже, предупреждает эксперт

Анна Андрейченко, врач-косметолог-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России, подчеркивает: "На состоянии кожи отражаются нарушения работы внутренних органов, несбалансированное питание, наличие вредных привычек или неправильно подобранный косметический уход. Однако довольно часто покраснения, сухость, шелушения, тусклый цвет лица и другие проблемы эпидермиса может вызвать дефицит витаминов.Для кожи особенно полезны определенные витамины. Витамин А (ретинол) ускоряет процессы регенерации, способствует быстрому заживлению микротравм, поддерживает эластичность. Витамин F действуют по схожему принципу, предотвращает появление воспалений и борется с сухостью.Витамины группы В (В1, В2, пантенол (В5), В6, биотин (В7), фолиевая кислота (В9), В10, В12) предупреждают появление сухости, уменьшают воспаления, позволяют убрать отечность, улучшают цвет лица, восстанавливают клетки эпидермиса. Витамин С (аскорбиновая кислота) и витамин Е, являясь антиоксидантами, стимулируют выработку коллагена и замедляют старение. Витамин Р и Витамин К улучшают кровообращение.Нехватка витаминов различных групп может быть восполнена при помощи сбалансированного питания, применения витаминно-минеральных комплексов или косметологических инъекций. Однако принимать витамины лучше с осторожностью, чтобы не допустить образование их избытка в организме. До начала курса стоит проконсультироваться с врачом.Применение БАДов, в составе которых есть витамины, не рекомендуется без предварительной консультации со специалистом, так как большинство таких препаратов не имеет доказанной эффективности, а в составе некоторых средств могут содержаться токсичные вещества".