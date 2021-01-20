Исследователи назвали неочевидное влияние растяжки на здоровье человека

Растяжка оказалась эффективнее ходьбы для снижения артериального давления.Гипертонию зачастую сложно выявить без выраженных симптомов.При этом высокое артериальное давление существенно повышает риск развития сердечной недостаточности, инсультов и инфарктов.Существенно снизить давление помогают неторопливые прогулки. Но ученые нашли более доступный метод, который пригодится в плохую погоду или в условиях режима самоизоляции.Эффективнее ходьбы оказалась растяжка. Результаты исследований показали, что такой способ помогал не только снизить высокое артериальное давление, но оказывал влияние на похудение.Для положительного эффекта необходимо заниматься растяжкой около получаса в день. Похожий результат должны дать занятия йогой, считают эксперты.Гипертония может возникнуть из-за малоподвижного образа.