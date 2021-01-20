Исправить прикус возможно, вопрос в том, как именно это делать

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Почти у 80-90% людей есть дефекты прикуса. Сейчас в ортодонтии используются две методики их коррекции - брекет-системы и элайнеры, которые были созданы около 30 лет назад. Принцип работы у них один - тщательно рассчитанное давление постепенно смещает зубы к правильному положению в челюсти. Брекеты - это несъемная ортодонтическая система. Она состоит из брекетов, которые фиксируются на зубы, соединяющей дуги и лигатур, которыми дуга крепится к брекетам. В безлигатурных системах эту функцию выполняют замочки на самих брекетах. Установить, снять или отремонтировать такую конструкцию может только стоматолог-ортодонт, и для этого нужны специальные инструменты. Установка любой брекет-системы длится около часа и состоит из 3 этапов: подготовка - покрытие зубов специальным средством, смывание и высушивание их поверхности; фиксация брекетов - прикрепление каждого брекета к зубу на адгезив; фиксация дуги.Чем сложнее патология прикуса, тем дольше времени нужно затратить на коррекцию. Ваз в 4 недели ортодонт будет проверять ход лечения, состояние зубов и брекет-системы. Есть четыре вида брекетов: металлические, керамические, сапфировые, комбинированные. Самые дешевые - металлические, но они малоэстетичны. Керамические брекеты более красивы, но подвержены окрашиванию из-за пищи и питья. Сапфировые брекеты не создают такой проблемы, они прозрачны и почти незаметны, но стоят дороже остальных систем. Выделяют также два типа брекет-систем - вестибулярные, которые фиксируются на передней поверхности зубов, и лингвальные, которые ставятся на язычную поверхность. Установка лингвальных систем сложнее, уход за ними труднее, они могут вызывать нарушения дикции, а стоят дороже вестибулярных брекетов.Элайнеры представляют собой набор капп из медицинского термопластика. Он прочен, но полностью прозрачен, а потому элайнеры почти не видны на зубах. При этом они оказывают такое же давление на зубы, что и брекеты. Все наборы элайнеров строго индивидуальны, и создаются с помощью компьютерного моделирования на основании слепков с челюстей пациента. Элайнеры можно снимать на 1 час в сутки, чтобы поесть и почистить зубы. Это убирает ограничения в пище, которые возникают при ношении брекетов, и значительно упрощает гигиену. При брекет-системах нужны специальные щетки, ершики и ирригаторы, а при ношении элайнеров гигиена не отличается от обычной.Минусы капп - при поломке ее нельзя починить, нужно заказывать другую, а коррекция элайнерами в среднем дороже, чем коррекция брекетами. Ряд ортодонтов отмечает, что все патологии прикуса возможно исправить каппами, и они не всегда сокращают срок лечения. И после брекетов, и после элайнеров необходим период ретенции - ношение ретейнера, чтобы зубы не вернулись к прежнему положению. Нередко ретейнер ставится пожизненно. Выбор ортодонтической системы осуществляет только стоматолог-ортодонт на основании данных диагностики, состояния зубов и полости рта, вида и степени дефекта. Также при ношении любой системы обязательно соблюдение правил гигиены, чтобы после коррекции избежать лечения кариеса и десен.