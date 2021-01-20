Семейная жизнь делает из человека хорошего начальника

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Пандемия COVID-19 привела к тому, что миллионы трудоголиков надолго оказались дома вместе с семьями. Новое исследование показывает, что работающим родителям это сулит неожиданные преимущества.Ученые из Университета Джорджии опубликовали в Journal of Applied Psychology исследование, которое показало позитивную связь проведенного с детьми времени дома с укреплением лидерских качеств. Авторы исследования наблюдали за двумя группами менеджеров, оценивая уровень позитивных отношений с семьями каждый день после работы. Исследователи также определяли, насколько эмоционально привязанными к своим семьям ощущали себя люди, и были ли они удовлетворены семейной жизнью в целом.Исследование показало, что существует определенная связь между позитивными семейными отношениями и более эффективными лидерскими качествами. Другими словами, у наслаждающихся нормальной семейной жизнью людей появляются определенные свойства, которые позволяют им стать хорошими начальниками и лидерами. Авторы исследования в этой связи напоминают, что значительное количество их коллег фокусировали внимание на нарушениях баланса между работой и личной жизнью. Действительно, у менеджеров часто не хватает времени, чтобы проводить его с детьми и супругами, а если семья требует многое, то страдает работа.Но новое исследование однозначно показало, что люди могут быть более эффективными лидерами благодаря их семейной жизни. От поддержки супругов и детей зависят достижения на работе, это касается и самых крупных начальников. Ну а возникший период длительной самоизоляции управленцы должны посвятить улучшению отношений с членами семьи - это прямо повлияет на их рабочие результаты.