Куркума оказалась настоящим спасением для клеток печени
Диетологи советуют обратить внимание на латте с куркумой. Этот напиток обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами. К слову сказать, напиток с куркумой популярен у жителей Окинавы, среди которых много долгожителей.
Куркума ранее уже связывалась со сниженным риском сердечно-сосудистых аномалий, рака и диабета 2-го типа. А недавно американские исследователи проанализировали экстракт куркумы и его активное соединение, куркумин. Их интересовало воздействие на печень и способность восстановить данный орган в случае уже наступившего повреждения.
По мнению ученых, куркумин защищает печень, уменьшая окислительный стресс и подавляя окисление липидов. Плюс, куркумин усиливает выработку желчи и одновременно ограждает клетки печени от повреждений химическими веществами, связанными с желчью.
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