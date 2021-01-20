Диетолог рассказала о пользе макаронной диеты

Питание с упором на макароны может рассматриваться в качестве способа похудения и оздоровления — заявила диетолог Анжелика Дюваль. Эксперт, как пишет информационный ресурс "Инфореактор", рассказала, в чем заключается польза макаронной диеты для организма.Главный нюанс в макаронной диете — это, как отметила Дюваль, правильный выбор продукта. "Макароны могут воздействовать на человеческий организм очень по-разному — все зависит от сырья, из которого изготовлен продукт. Если макароны сделаны из качественной муки из твердых сортов пшеницы, то они помогут похудеть и стать здоровее", — сказала специалист.Диетолог объяснила, что если речь идет о макаронах, которые развариваются "в кашу", то есть такой продукт не стоит, так как он принесет организму больше вреда, чем пользы. "Обращайте внимание на упаковку продукта — макароны должны быть изготовлены из твердых сортов пшеницы с присвоенной категорией А", — отметила Дюваль, добавив, что качественные макароны содержат в себе не только углеводы, но и целый комплекс полезных элементов."Важно употреблять макароны до 16 часов дня, чтобы поджелудочная железа работала правильно. То есть, макароны — неплохой выбор для обеда, особенно если употреблять их с салатом из тушеных овощей. Такая еда не только не навредит фигуре, но и сделает вас стройнее и здоровее", — пояснила Анжелика Дюваль.