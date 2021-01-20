Как худеть во сне: 5 научно доказанных способов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В стремлении сбросить ненавистные килограммы мы подвергаем себя диетам, изнурительным физическим нагрузкам и прочим испытаниям. Оказывается, существует более доступный и приятный способ: можно просто спасть и худеть. Вот что для этого вам потребуется.Все знают, что сон биологически необходим всем нам. Во время сна человек отдыхает, восстанавливаются функции организма, идет исцеление от болезней. Считается, что дети растут во сне. Но полноценный сон – это еще и удобный метод, который поможет сбросить лишние килограммы. Результаты специальных исследований свидетельствуют, что худеющие, которые проводили во сне 8,5 час., могли терять в 2 раза больше жировых отложений, чем те, кто спали всего лишь 5,5 час., даже если они снижали количество калорий.Спим и худеемИмеются определенные привычки перед засыпанием, которые тоже могут повлиять на похудение во сне. Вам интересно о них узнать? При помощи этих простых хитростей можно обмануть собственный организм и направить его работу на незначительное похудение.1. Сон в прохладеКогда температура в помещении, в котором вы спите, чересчур высокая, уснуть получается сложнее. Температура тела должна понизиться для того, чтоб человек крепко спал всю ночь. Какой должна быть температура воздуха в спальне?Засыпать полезно при 19°по Цельсию. При данной температуре воздуха определенный процент белого жира, накапливающего избыток калорий, трансформируется в бурый жир, отвечающий за согревание тела и сжигающий калории.2. Посвятить время себеПеред отходом ко сну мы стремимся закончить все дневные дела, на которые не хватило времени. И это не очень благоприятно сказывается на качестве ночного сна. Специалисты рекомендуют за полчаса до отхода ко сну отложить до завтра хлопоты и посвятить это время себе.Полезно расслабиться, заняться чем-то успокаивающим. Хороший эффект в данном случае оказывает чтение или косметические процедуры. Также полезно принять ванну с ароматическими маслами.3. Приглушаем освещениеЛюбой яркий свет в помещении может помешать выработке важного гормона сна мелатонина.В университете Оксфорда в 2014 г. было проведено интересное исследование, которое подтвердило, что те женщины, ночной сон которых проходил в абсолютной темноте, на 21% реже имели диагноз «ожирение», чем те, которые спали в более светлом помещении. Поэтому мягкий, приглушенный свет в позднее время не только полезен, но и необходим.4. Легкая гимнастика перед сномАктивные физические нагрузки не рекомендуются перед сном, так как дают дополнительный энергетический заряд, совсем не нужный в данное время суток. Имеет смысл уделить внимание легкой растяжке. Таким образом вы поможете своему телу полноценно расслабиться.Будет полезным специальное упражнение на глубокое диафрагмальное дыхание. Вот как его выполнять: вдыхаем через нос и медленно выдыхаем через рот. Обратите внимание: в процессе дыхания поднимается и опускается живот, а не грудь. Данное упражнение позитивно действует на парасимпатическую нервную систему, и это поможет вам крепко уснуть.5. Отказаться от употребления спиртных напитков на ночьСчитается, что разумная порция алкоголя поможет скорее заснуть, но это средство не гарантирует крепкий и полноценный сон.Алкоголь, принятый поздно вечером, может негативно повлиять на ваш сон во второй половине ночи. Вот как это работает: наш организм метаболизирует сахар, содержащийся в спиртном напитке, и это мешает телу полноценно отдыхать.В итоге сон становится поверхностным, может часто прерываться. Мало того, что вы плохо отдохнете ночью и не выспитесь как следует, это еще и мешает избавляться от ненужных килограммов.Ну и, конечно, стоит упомянуть о самом спальном месте. Выбирайте удобный матрас, чтобы позвоночнику было комфортно. Также имеет значение подушка, на которой вы спите. Она не должна быть слишком объемной, чтобы шейные позвонки не испытывали напряжение в процессе ночного отдыха.