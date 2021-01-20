Мясников объяснил фатальную ошибку при лечении коронавируса дома

Люди пока не понимают принцип лечения коронавируса, поэтому при лечении недуга в домашних условиях допускают большое количество ошибок.Популярный телеврач Александр Мясников решил назвать главную ошибку, которая может привести к летальному исходу. Специалист напомнил, что COVID-19 относится к категории острых респираторных заболеваний, однако многие об этом забывают.По словам Мясникова, заболевания из категории ОРЗ проходят самостоятельно при минимальном вмешательстве. Большинство людей начинают впадать в панику после положительного теста на коронавирус и требуют у врачей прописать им как можно больше лекарств. Это и является главной ошибкой. В момент ослабленности организма его нельзя дополнительно нагружать токсичными препаратами, поскольку это только усугубит состояние."Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны", - предупредил Мясников.