Даже небольшое количество жареной пищи повышает риск инфарктов

Исследование показало, что употребление жареной пищи увеличивает риск серьезных заболеваний сердца и сосудов. Причём для этого достаточно употреблять подобные блюда даже в небольшом количестве.Исследование показало, что употребление жареной пищи увеличивает риск серьезных заболеваний сердца и сосудов. Причём для этого достаточно употреблять подобные блюда даже в небольшом количестве.Наблюдения продемонстрировали, что получавшие максимум жареной пищи в неделю люди имели на 28% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом у них на 22% вырастала опасность ишемической болезни сердца и на целых 37% риск смертельной сердечной недостаточности. Таковы результаты исследования, которые публикует в понедельник журнал Heart.По словам авторов этого метаанализа, каждое дополнительное увеличение объема жареной пищи на 114 граммов в неделю повышает риск инфарктов и инсультов на 3%, других заболеваний сердца на 2%, а вероятность сердечной недостаточности на 12%. Отметим, что в средней порции картофеля фри, подаваемой в ресторанах фастфуд-сетей, целых 117 г. При этом ученые не выявили связи между жареной пищей и смертями от сердечно-сосудистых заболеваний, либо по какой-либо другой причине, но это может быть объясняться небольшим количеством людей, принявших участие в ряде исследований, попавших в метаанализ.Когда пища проходит через жарку, она поглощает часть жира из масла, из-за чего в ней вырастает общее количество калорий. Кроме того, продаваемые в ресторанах и кафе жареные продукты часто содержат трансжиры, производимые промышленным способом. А при такой готовке в жидкие растительные масла добавляют водород, чтобы сделать их более твердыми. В пищевой промышленности активно используются трансжиры, так как они стоят недорого, служат долго и обеспечивают продуктам питания превосходный вкус и текстуру, которую так любят покупатели. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)