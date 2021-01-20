Названы лучшие продукты с высоким содержанием цинка

Добавьте их в свой рацион.Врачи настоятельно рекомендуют добавлять в свой рацион продукты, в которых много цинка, ведь этот микроэлемент важен для нормальной работы организма. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, участвует в синтезе белка и т. д. Но в каких продуктах он содержится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.Устрицы (и другие морепродукты)Безусловным лидером по содержанию цинка являются устрицы, в 100 г продукта содержится около 60 мг микроэлемента, что в 5 раз превышает суточную норму для человека. Кроме того, цинка хватает и в других морепродуктах, например, в крабах и креветках.Тыквенные семечкиЕще один продукт, который не только вкусный, но еще и очень полезный. В составе нежареных тыквенных семечек содержится около 7, 5 мг цинка (в 100 граммах). Однако, злоупотреблять ими не стоит, потому что они калорийные. Людям, следящим за своей фигурой, в день достаточно будет 30 граммов семечек. А еще в этом продукте много полезных жиров, витаминов и других элементов, в частности железа, калия, магния, йода и т.д.ЯйцаКуриные яйца, а точнее их желток, являются лидером по содержанию цинка среди животных продуктов. В 100 г содержится 3 мг цинка, что соответствует 26% суточной нормы. Но по словам врачей, в день не стоит съедать больше 2-3 яиц.