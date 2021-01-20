Природные средства, заменяющие энергетики

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Пасмурным утром вы с трудом поднимаете себя с кровати? К середине дня устаете так, что не способны соображать? Вечером у вас остаются силы только на то, чтобы лежать в кровати и смотреть сериалы? Хотим вас порадовать: кофе – не единственный способ взбодриться.Эти природные энергетики обеспечат вам прилив сил и помогут успеть все, что нужно.1. ЦИТРУСОВЫЕНе зря во многих странах утром принято пить грейпфрутовый или апельсиновый сок. Эти солнечные фрукты — чемпионы холодного времени года по содержанию витамина С, который обеспечит вам заряд бодрости. А эфирное масло, которое получают из его кожуры, обладает ещё и успокаивающим нервную систему действием. Хотите получить максимальный эффект? Почистите апельсин, как следует насладитесь ароматом, а потом съешьте фрукт или выжмите из него сок. Помните, что больше всего витаминов в нем содержится в первые 10 минут после приготовления.2. ЭХИНАЦЕЯЭта чудо-трава повышает защитные силы организма, укрепляет иммунитет и является растительным модулятором иммунной системы. Кроме того, она мягко стимулирует кору надпочечников, благодаря чему актривнее вырабатываются гормоны, которые оказывают противоаллергическое и противоревматическое действие. В аптеке вы найдете несколько вариантов — таблетки, спиртовая настойка (ее, разумеется, не стоит пить, если вы собираетесь садиться за руль) и сухая эхинацея для заваривания.3. ЭЛЕУТЕРОКОККИзвестен тонизирующими, общеукрепляющими и бодрящими свойствами. Настойку элеутерококка врачи часто назначают при при стрессах, неврозах, потере аппетита. Залейте 2 столовых ложки сухого элеутерококка стаканом кипятка, дайте настояться, процедите и выпейте в течение дня. Бодрит не хуже большой чашки кофе, но без неприятных побочных эффектов.4. ЛИМОННИКАптечные настойки обычно готовят из листьев или плодов лимонника. Это растение — чемпион по стимулирующему воздействию на кору головного мозга. Если в середине дня вы чувствуете, что не можете сосредоточиться, лимонник — это то, что вам нужно. Кроме того, лимонник — находка для гипотоников. Настойка сразу же поднимает артериальное давление, так что старайтесь не превышать рекомендованные на упаковке дозировки.5. ЖЕНЬШЕНЬНастойка женьшеня продается в любой аптеке и стоит совсем недорого. Но это средство — отличный энергетик и стимулятор иммунной системы. Вспомните об этом, если почувствуете, что заболеваете. Врачи рекомендуют женьшень как при переутомлении, так и при полноценных депрессиях. Приятные бонусы: корень женьшеня снижает уровень сахара в крови, снимает воспаления, помогает организму сопротивляться стрессам и излишним физическим нагрузкам.6. ЛИМОН + ИМБИРЬЗаварите кипятком 2 ломтика имбиря и дольку лимона, дайте настояться несколько минут и выпейте. В стакан добавьте свежего кипятка и снова заварите. Если вам нужна подзарядка, в день можно выпить несколько стаканов этого ароматного напитка. Имбирь — одна из самих богатых витаминами пряностей, способствующих укреплению иммунитета. Но будьте осторожны: считается, что имбирь улучшает апетит.7. ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙДа-да, самый обыкновенный зеленый чай бодрит не хуже, чем кофе. Не забывайте об этом, если решите по совету некоторых звезд выпить чашку крепкого зеленого чая перед сном для активизации метаболизма. Не исключено, что обмен веществ вы действительно активизируете, но вот заснуть вам вряд ли удастся.8. ОБЛЕПИХАВ коре облепихи содержится серотонин — вещество, которое называют гормоном радости. Чтобы поднять настроение, добавьте в чай немного сока из ягод (он укрепит иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С) и коры облепихи. Бета-каротин, витамин для глаз, полиненасыщенные жирные кислоты — препятствуют образованию холестериновых бляшек, сохраняет элластичность сосудов.9. ЗВЕРОБОЙСамый эффективный растительный антидепрессант. Он снижает уровень кортизола — гормона стресса, повышает выработку норэпинефрина, серотонина и допамина — антистрессовых гормонов. Лучше всего действует чай из зверобоя, огуречника аптечного и вербены. Для его приготовления берется столовая ложка каждого растения и заливается стаканом кипятка. Затем отвар процеживается и его можно пить. Максимальный эффект от приема можно почувствовать через шесть недель. Однако его нельзя принимать одновременно с антидепрессантами.10. МАРАЛИЙ КОРЕНЬ«Золотым» на Алтае называется маралий корень — природный адаптоген, который помогает организму легче переносить перемены погоды, стимулирует иммунную систему, улучшает память и внимание. Смешайте в равных пропорциях маралий корень, листья малины, земляники, черной смородины, цветков зверобоя и чабреца. Этот «волшебный» напиток обладает мощным тонизирующим действием, восстанавливает обмен веществ и повышает настроение