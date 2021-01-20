Ученые выяснили, как легко просыпаться по утрам

Просыпаясь, люди, как правило, плохо двигаются и туго соображают. Речь идет о явлении, известном, как инерция сна. Ученые, как пишет информационное агентство РИА Новости, выяснили, что делать, если необходимо проснуться мгновенно.Исследования показывают, что заторможенность после сна — нормальное явление, которое отмечают у себя многие люди. Обычно все проходит за полчаса, но в некоторых случаях неприятные симптомы могут фиксироваться и через четыре часа после пробуждения. Выраженная длительная инерция сна может быть спутником таких болезней, как идиопатическая гиперсомния и парасомния без быстрых движений глаз, плюс, проблема бывает при синдроме позднего засыпания и при нарушениях настроенияИнерция сна вызывает дезориентированность, плюс, в таком состоянии у людей страдает память и способность мыслить логически. Если человеку нужно действовать сразу после пробуждения (например, если речь идет о сотруднике экстренной службы), то инерция сна может быть серьезной проблемой.Как проснуться максимально быстро и легко? Ученые говорят, что неплохо помогает шум — например, высокочастотный импульсный будильник или музыка. Эксперименты показали, что избавиться от длительной инерции сна можно при помощи регулярных физических упражнений, которые, кстати, в целом полезны для всех систем организма.