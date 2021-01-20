Состояние ногтей покажет наличие проблем с холестерином

Американская академия дерматологии предупреждает, что темные линии под ногтями, напоминающие небольшие занозы, могут свидетельствовать о повышенном уровне "плохого" холестерина. Это грозит развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Описанные полоски - небольшие кровоизлияния, образующиеся вследствие повреждения сосудов. И виной тому во многих случаях является высокий уровень липопротеинов низкой плотности, известных как "плохой" холестерин. Данный тип холестерина оседает на стенках сосудов, мешая кровотоку и снижая эластичность сосудов.

Накопление данных отложений долгое время происходит без видимых симптомов. Но по состоянию ногтей возможно понять, что происходит в сосудах. Врачи советуют сдать кровь на анализ в случае выявления характерных полосок. Изменить показатели холестерина обычно помогает здоровый рацион и тренировки.
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