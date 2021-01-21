Почему люди потеют во сне

Ночью процесс выделения пота замедляется. Если человек не подхватил инфекцию, не ел острую пищу перед сном, а в комнате не жарко, сильного потоотделения быть не должно. В остальных случаях необходимо обратиться к врачу.АпноэРаспространенная причина излишней потливости ночью — это апноэ. Из-за внезапной остановки дыхания во сне потоотделение значительно усиливается, особенно в области головы и шеи. Это называется синдромом "мокрой подушки": при выбросе в кровь гормона стресса происходит нарушение теплообмена.Вредные привычкиКурение и злоупотребление алкоголем сильно влияют на наш организм. Так, сигареты содержат никотин, который стимулирует потоотделение. Чтобы уменьшить ночную потливость, стоит, если не отказаться, то хотя бы перестать курить перед сном. После выпитого спиртного нарушается терморегуляция и выработка гормонов, что также сказывается на работе потовых желез.Проблемы с эндокринной системойГипергидроз (избыточное потоотделение) может быть также вызван проблемами с эндокринной системой: щитовидной железой, поджелудочной, надпочечниками. Так, человек может сильно потеть во сне при таких заболеваниях, как сахарный диабет, феохромоцитома, акромегалия, гипертиреоз.