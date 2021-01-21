Неврологи нашли способ излечения паралича
Ученые смогли заставить нервные клетки моторно-сенсорной коры вырабатывать гипер-интерлейкин-6. Для этого исследователи обратились к генной терапии - инструкции по производству белка вводились в нервные клетки с вирусом. Введение осуществлялось в мотонейроны, связанные с другими нервными клетками, важными для двигательных процессов. Наличие данной связи позволило доставить инструкции по выработке гипер-интерлейкина-6 в относительно труднодоступные зоны.
Таким образом, лечение генной терапией лишь нескольких нервных клеток стимулировало регенерацию аксонов большого поля различных нервных клеток в головном мозге и нескольких двигательных трактов в спинном мозге. Через 2-3 недели после травмы спинного мозга грызуны начали ходить.
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