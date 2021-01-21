Как правильно поддерживать щитовидную железу

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Щитовидная железа принимает активное участие в обмене веществ - синтезирует гормоны, действующие на функции почти всех органов и тканей. Тироксин (Т4) ключевой продукт щитовидной железы. Он «решает», как проходят различные изменения в теле. Если наблюдается дисфункция щитовидки, показатель Т4 отклоняется от нормы, наблюдается дисфункция систем и органов, ухудшается самочувствие.Предупредить развитие заболевания, вовремя, на ранних стадиях диагностировать определенные дисфункции – ключ к успешной борьбе с недугом. Так, банальная постоянная усталость и чувство утомления могут, например, служить признаками дисфункции щитовидной железы. А это орган, как известно, принимает важное участие в механизме метаболизма.Здоровье щитовидной железыЗаболевания щитовидки распространены во всем мире, но, все равно, проблему не так-то просто быстро идентифицировать: её проявления присущи целому ряду расстройств.Гипотиреоз – это дисфункция щитовидной железы (отмечается у 27 млн. человек в мире). Симптомами выступают утомляемость, заторможенный метаболизм, влекущий за собой увеличение веса, сухость кожи и волос, депрессивное состояние.Для чего нужна щитовидная железа в организме?Щитовидка принимает активное участие в обмене веществ - синтезирует гормоны, оказывающие влияние на функции почти всех органов и тканей. Тироксин (Т4) - ключевой продукт щитовидки. Он «решает», как проходят различные изменения в теле: от тироксина зависят следующие процессы и показатели: рост и развитие организма, прочность костей, частота сердечных сокращений, толщина внутренней оболочки матки, умственные способности, аппетит, качество сна.Если наблюдается дисфункция щитовидной железы, показатель Т4 отклоняется от своей нормы, дисбаланс демонстрируют различные системы в организме, ухудшается самочувствие. Также, щитовидка неразрывно связана с центральной нервной системой. За количество тироксина отвечает тиреотропный гормон (ТТГ), секреция которого происходит в гипофизе. Если имеет место определенная проблема, сразу же реагирует мозг: меняется поведение и эмоциональное состояние человека.Дефицит йодаДисфункция щитовидки связана с секрецией тироксина: при дисбалансе его производится или недостаточно, или чрезмерно. Часто такие проблемы имеют причину генетической предрасположенности и йододефицита. Атомы йода как раз и составляют гормон тироксин.Но патологии щитовидки могут вообще не дать о себе знать в течение жизни человека. Это зависит от большого перечня различных факторов, поэтому наследственность и йододефицит не приговор. Даже если у родителей отмечалось расстройство щитовидки, это не означает, что наследуют указанную патологию, хотя, вероятность возникновения дисфункции железы выше, чем у тех, кто не имеет такой предрасположенности.Чем коварны заболевания щитовидки?Если организм испытывает недостаток Т4, начинает прогрессировать гипотиреоз. В результате чего обмен веществ затормаживается, жидкость и продукты распада выводятся с трудом, пациент набирает вес. Причиной данной патологии может выступать дефицит йода. Следующая причина гипотиреоза — аутоиммунный тиреоидит: когда иммунная система организма идентифицирует щитовидку как инородное тело и начинает разрушать последнюю.Когда показатель тироксина растет, развивается гипертиреоз. Избыток гормона оказывает токсичное воздействие на организм, обменные механизмы разобщаются, масса тела теряется. Спровоцировать гипертиреоз может болезнь Грейвса. Данное заболевание аутоиммунной природы вынуждает щитовидную железу вырабатывать тироксина больше, чем это необходимо.Какие медицинские обследования имеет смысл пройти?Чтобы удостовериться, что именно у вас: проблемы с щитовидкой или депрессия, рекомендуется сдать анализ крови, который продемонстрирует показатель, и пройти прощупывание щитовидной железы у специалиста-эндокринолога. В случае, если доктор нащупает узлы, возможно назначение УЗИ щитовидки.Если же пальпация и УЗИ не позволили установить точный диагноз, назначается тонкоигольная биопсия с целью уточнить характер новообразования. Доброкачественный узел достаточно систематически наблюдать, а злокачественный необходимо удалять вместе с щитовидкой. После операции «обязанности» железы берёт на себя медикамент с тироксином. Проверять щитовидку целесообразно по меньшей мере раз в год.ПрофилактикаПрофилактика патологий щитовидки заключается в достаточном введении в организм йода. Достаточно заменить поваренную соль на йодированную. Для полноценной работы железы необходимо, чтобы организм работал в комплексе без перебоев и дисбаланса. Значение при этом имеет рацион с включением йодосодержащих продуктов. Полноценный сон, физические нагрузки и систематическая сдача анализов дадут возможность держать ситуацию под контролем.Что необходимо знать! Щитовидная железа чрезвычайно страдает от табакокурения. Данная пагубная привычка сводит на нет профилактику и увеличивает вероятность возникновения недуга щитовидки до 80%.Причины формирования узлов щитовидной железы – дисфункция указанного органа. У пациента могут быть в норме анализы на гормоны, однако, имеющийся узел свидетельствует об определенных отклонениях. Ухудшают состояние проблемы с нервной системой, стрессовые волнения. Любые узлы в щитовидной железе предполагают неотлагательное лечение.Опасность узловОбразование такого рода в щитовидке приносит неудобства, которые проявляются при глотании и дыхании.Не нужно забывать, что новообразования любого характера (и узлы щитовидки – тоже) рискуют переродиться в злокачественную форму.ФитотерапияТраволечение выступает одним из успешных методов терапии.Что следует знать! Усиленное сердцебиение, чувство слабости, увеличение щитовидки в размере, трудности с глотанием, так называемый «комок в горле» - это повод для записи на прием к эндокринологу. Указанные выше признаки выступают симптомами присутствия узлов в щитовидке.Что рекомендуется принимать для терапии узлового зоба с нормальной функцией щитовидной железы? Вот ключевые противоузловые, противоопухолевые, рассасывающие средства.белая лапчатка (представляет собой настойку 10%, принимается по 30 кап. с водой трижды в день перед приемом пищи),дурнишник обыкновенный (1 ст. ложку травы всыпать в емкость с 1 стаканом кипятка, держать 10 мин. на слабом огне. Далее настаивать 1 час, разделить на несколько частей и выпить в течение дня),морозник кавказский (принимать в утреннее время на голодный желудок по 50 мкг с водой 1 раз в день),аконит (представляет собой настойку 10%, принимать по схеме от 1 кап. до 10 кап. и назад трижды в день с водой, перед приемом пищи),керосиновая настойка на зеленых грецких орехах Тодикамп (принимать по 15 кап. с водой дважды в день перед приемом пищи).Осуществляя терапию узлов щитовидки в комбинации с рассасывающими целесообразно непременно пить травы, которые очищают кровь и лимфу: сабельник болотный, софору японскую, красную щетку (в форме настоек на спирту / водных настоев, цвет черной бузины / сироп из ягод черной бузины, цвет конского каштана.В этой связи рекомендуется успокоительный сбор из: корня пиона, валерианы, травы пустырника, шишек хмеля, листа малины, мелиссы, чабреца, мяты, сушеницы.Продукты и вещества для поддержкиЯблокиНеблагоприятным фактором для возникновения гипотиреоза могут выступать ртуть и прочие тяжелые металлы, проникшие в организм. Яблоки (с кожурой!), сливы, груши и цитрусы имеют в своем составе пектины - желатиновые волокна, способствующие выводу указанных металлов из организма.Бразильский орехПричиной возникновения гипотиреоза может выступать нехватка микроэлемента селена. Указанным элементом богат бразильский орех. В значительном объеме содержат селен говядина, индейка, курица, тунец, сардины, яйца, бобовые.НутЕда с высоким показателем клетчатки способствует решению проблем запоров, нередко обусловленную гипотиреозом. Нут содержит много клетчатки и, помимо этого, цинк, играющий большую роль в работе щитовидки.Тыквенные семенаСемечки тыквы богаты цинком, поэтому они как нельзя кстати окажутся при гипотиреозе. Также содержат цинк в значительном количестве устрицы, омары, крабы, бобовые, орехи и семечки подсолнечника.ВодорослиЙод просто необходим для нормальной работы щитовидки. Если наблюдается нехватка йода в организме, необходимо вводить в рацион водоросли, рыбу, молочные продукты и яйца.СардиныСардины содержат омега-3 жирные кислоты, которые имеют свойство снижать воспаление и усиливать иммунную защитуГуггулУказанная трава издавна применалась в аюрведической медицине. На самом деле гуггул предотвращает гипотиреоз, модифицируя гормоны в более мощную форму.Витамин АВитамин А играет важную роль в процессе обмена веществ. Указанный витамин снижает показатель ТТГ (тиреотропный гормон) в крови. А высокие показателии ТТГ свидетельствуют о развитии гипотиреоза.Витамин ДВитамин D необходим для нормального функционирования иммунной системы. У людей, страдающих гипотиреозом прослеживается низкий показатель данного витамина.ЦинкБольшинство пациентов, страдающих гипотиреозом, отмечают нехватку цинка. Дефицит данного элемента провоцирует торможение метаболизма белков. Цинк нужен для образования ТТГ.