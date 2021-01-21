Низкая физическая активность во время пандемии может привести к всплеску смертности

Социальное дистанцирование и работа из дома помогают остановить распространение коронавируса. В то же время они способствуют сидячему образу жизни, который может увеличить заболеваемость сахарным диабетом 2 типа и смертность.COVID-19 и диабет: замкнутый кругСахарный диабет 2 типа – болезнь, которая связана с риском тяжелого течение COVID-19. В то же время, меры профилактики коронавирусной инфекции – локдауны, социальное дистанцирование – способны увеличивать риск развития диабета и сахарных болезней. Эндокринологи опасаются, что этот порочный круг может привести к большому количеству смертей.Хорошо известно, что сидячий образ жизни увеличивает риск развития диабета, болезней сердца и смерти. Во время карантинов эта проблема усугубляется. Международный опрос показал, что во время локдауна снижается физическая активность, увеличиваются сидячее время, люди едят больше нездоровой пищи. Ранее было установлено, что поддержание такого образа жизни в течение всего нескольких недель приводит к тяжелым последствиям для обмена веществ: увеличиваются уровни глюкозы и воспалительных маркеров в крови, количество жира в организме.На людей, которые страдают диабетом, неподвижный образ жизни оказывает более тяжелое влияние. Важно помнить, что плохой контроль уровня глюкозы в крови увеличивает риск тяжелого течения COVID-19, а его нормальный уровень связан со снижением смертности от этой инфекции.Авторы новой научной статьи считают, что сегодня вопросу физической активности при диабете уделяется недостаточно внимания. В недавних рекомендациях по лечению диабета COVID-19 она даже не упоминается.Если физическая активность не вернется, смертность подскочитНедостаточная физическая активность – одна из важнейших причин сахарного диабета 2 типа. Она ответственна за 7,2% случаев этой болезни и 9,4% случаев смерти от всех причин.Ученые учли данные о том, как влияет гиподинамия на риск диабета и то, как меняется образ жизни людей при локдауне. Согласно их расчетам, если ситуация останется прежней, то количество случаев диабета вследствие недостаточной физической активности до 9,6% (1,11 миллионов случаев в год) и количество смертей, связанных с этой причиной – до 12,5% (1,7 миллионов смертей в год).Физическая активность без спортзалаНедостаточная физическая активность означает ее несоответствие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – 150-300 минут легких упражнений или 75-150 минут интенсивных упражнений в неделю.В то же время, достаточный уровень физической активности не отменяет сидячего образа жизни. Ученые напоминают, что он оказывает вредное влияние даже на здоровье тех, кто выполняет рекомендации ВОЗ. Людям, которые постоянно сидят за компьютером они рекомендуют делать перерывы каждые полчаса и делать легкие упражнения, растягиваться.Ученые указывают, что закрытия спортивных залов не должны препятствовать физической активности – упражнения нужно делать дома. Следует уделять внимание силовым упражнениям (приседаниям, отжиманиям и другим) и аэробным (пробежки, ходьба, прыжки). ВОЗ рекомендует использовать для этого онлайн-занятия, они уже подтвердили свою эффективность. Нужно помнить, что полезна любая активность, включая работу по дому и огороду, игры с детьми, ходьба по лестнице и даже на месте.