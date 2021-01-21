Правильная еда оказалась возможным спасением от опасной неизлечимой болезни

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Ученые Йельского Университета США показали, что недостаток определенной жирной кислоты в организме может вызвать аномальную реакцию иммунной системы, приводящей к рассеянному склерозу — тяжелому неизлечимому заболеванию, при котором разрушаются оболочки нервных волокон.Специалисты выяснили, что у пациентов с рассеянным склерозом отсутствует нормальный уровень олеиновой кислоты, которая содержится в масле, мясе (говядине, курице и свинине), сыре, орехах, семенах подсолнечника, яйцах, макаронах, молоке, оливках и авокадо.Нехватка кислоты приводит к потере метаболических сенсоров, которые активируют Т-клетки, которые опосредуют реакцию иммунной системы на инфекционное заболевание.Когда исследователи вводили олеиновую кислоту в жировую ткань пациентов с рассеянным склерозом, уровни регуляторных Т-клеток увеличивались. Без подавляющего действия регуляторных Т-клеток иммунная система может атаковать здоровые клетки центральной нервной системы.Таким образом, употребление в пищу еды с олеиновой кислотой, возможно, является спасением против опасного аутоиммунного заболевания, хотя это необходимо подтвердить в дальнейших исследованиях.